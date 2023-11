Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 8 novembre Tancredi svelerà un affare segreto a Fiorenza Gramini che potrebbe sabotare i Colombo. Intanto il ritorno di Vito rallegrerà la famiglia Puglisi in trepida attesa delle nozze tra il contabile e Maria, quando invece Matteo si imbatterà in Lamantia avrà un momento di amarezza. Intanto Flora inizierà a sentire il peso di non essere ancora sposata con Umberto, ma lui sembrerà non cogliere le allusioni della donna. Infine Alfredo, sotto pressione di Armando, confesserà il motivo della sua stanchezza.

Vito torna a Milano entusiasmando la famiglia Puglisi

Il ritorno di Vito sarà atteso con trepidazione dalla famiglia Puglisi che non vedrà l'ora di vedere Maria unita in matrimonio con il suo fidanzato. Al contrario per Matteo la notizia non sarà alquanto piacevole, soprattutto dopo un incontro ravvicinato con il contabile Lamantia proprio al Paradiso delle Signore. Il giovane Portelli dovrà celare una certa amarezza per via del ritorno di Vito nel capoluogo lombardo, proprio ora che la relazione con la stilista iniziava a prendere una piega diversa.

Intanto, Flora si troverà a confrontarsi con la crescente inquietudine derivante dal fatto di non essere ancora sposata con Umberto. Questo disagio sarà evidente nelle varie frecciatine allusive che lei rivolgerà al suo compagno.

Tuttavia Umberto, probabilmente distratto o forse intenzionalmente evitando di affrontare la questione, sembrerà non cogliere il peso di tali insinuazioni.

Tancredi ha un piano per sabotare l'azienda dei Colombo

Intanto Alfredo si troverà nell'angolo durante una discussione con Armando e sarà costretto a confessare il motivo del suo stato costante di stanchezza.

Nel frattempo Tancredi rivelerà il suo piano segreto a Fiorenza Gramini, sottolineando l'importanza di avere la massima riservatezza. Lei a questo punto proporrà un affare che coinvolgerà direttamente i Colombo per sabotarli e mettere così in difficoltà anche Vittorio e il suo Paradiso delle Signore.

Riassunto della puntata precedente de il Paradiso delle Signore

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 7 novembre, Ezio e Gloria avviano i preparativi per celebrare il loro secondo matrimonio e chiedono a Vittorio e Gloria di fare da testimoni.

Nel frattempo, Irene si imbatte casualmente in un uomo sconosciuto che la intriga, mentre il suo ragazzo Alfredo pianifica una serata speciale per lei. Intanto Umberto propone il marito di Fiorenza Gramini come prestanome per supportare i piani di Tancredi.

Infine Matteo, preoccupato dal comportamento strano di Maria, decide di chiederle spiegazioni e di affrontarla in un momento in cui sembra essere in profonda confusione.