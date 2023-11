Nuove anticipazioni per la soap Un posto al sole come di consueto ricche di colpi di scena: nelle puntate in onda dal 20 al 24 novembre si assisterà in primis all'arrivo di un nuovo personaggio, la madre di Riccardo, che instaurerà un certo feeling con Michele. Tra i due nascerà qualcosa?

Una bella sintonia si vedrà anche tra Ida e Diego che si troveranno vicini in un momento di sconforto. Grande tensione anche per Lara, che a poco tempo dall'uscita dal carcere rischia di cadere nella trappola ordita da Gabriella. Spazio infine anche per Alberto, deciso ad ottenere la custodia di Federico.

Michele e Silvia alle prese con l'organizzazione del matrimonio di Rossella

In primo piano i personaggi di Riccardo e Rossella protagonisti di alcune discussioni per via di questioni di lavoro. I due fidanzati, tuttavia, immersi nei preparativi per le nozze dovranno fare i conti anche con l'arrivo della madre di Crovi a movimentare la situazione. Isabella si sentirà in diritto di dire sempre la propria sull'organizzazione della festa di suo figlio e di sua nuora cosa che non andrà per nulla giù a Silvia.

Al contrario, Michele instaurerà con la sua consuocera un certo feeling. Tra i due potrebbe nascere qualcosa? Isabella sembrerà voler impegnarsi per ricucire il rapporto con Riccardo, ma non è detto che sia davvero questo il suo obiettivo.

Anche tra la nuova arrivata e Rossella nascerà un'ottima intesa, mentre Nunzio proverà a comprendere i suoi reali sentimenti per l'amica.

Spoiler Un Posto al sole: Diego aiuterà Ida in un momento difficile

Come spesso accade al centro dei riflettori troveremo anche il personaggio di Ida, che vivrà un momento di grande sconforto.

Le trame non specificano cosa accadrà alla donna, ma è probabile che emergano nuovi imprevisti in merito al piano di Marina e Roberto.

Ida, tuttavia, non sarà sola e oltre a Roberto e sua moglie avrà un amico speciale su cui poter contare: Diego, infatti, si avvicinerà sempre di più alla ragazza dandole un inaspettato sostegno.

Lara invece sarà prossima ad uscire dal carcere ma presto potrebbe cadere nella trappola di Gabriella. Per Viola ed Eugenio, infine, arriverà il difficile momento di parlare della loro separazione con il piccolo Antonio che di certo non la prenderà bene.

Alberto contro Clara deciso ad avere la custodia di suo figlio

Spazio infine anche ad Alberto che sarà sempre più agguerrito nei confronti di Clara. Dopo aver sorpreso Eduardo con la sua ex compagna, l'avvocato Palladini sarà deciso ad ottenere la custodia esclusiva di suo figlio. Questa situazione farà molta paura a Clara che si renderà conto di non avere i mezzi per combattere contro il suo ex. La donna troverà conforto in Rosa che come sempre dimostrerà di essere una vera amica per lei.