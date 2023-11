Secondo gli spoiler della soap tv La Promessa in onda da lunedì 20 a venerdì 24 novembre su Canale 5 Jimena allontanerà Jana da Manuel e manderà la ragazza a lavorare presso l'abitazione dei suoi genitori. Inoltre Lorenzo spererà che Curro si allei con lui contro Cruz così da poter avere la sua parte di eredità, mentre Alonso si scuserà con Martina e Maria per la brusca reazione avuta alla loro richiesta di aiuto.

Simona e Lope informano Pia che Candela ha lasciato la tenuta per un periodo di tempo

Nella puntata in onda lunedì 20 novembre, Simona e Lope riferiranno a Pia che Candela ha deciso di andare via dalla tenuta per un periodo di tempo.

I due inviteranno la governante ad attivarsi affinché non si noti la sua assenza. Soprattutto cercheranno di dimostrare a Gregorio e Petra che tutto sta andando avanti tranquillamente. Intanto Teresa prenderà il posto temporaneamente dell'aiuto cuoca.

Nell'episodio in onda martedì 21 novembre Lorenzo ha un piano, consistente nel fatto che Curro si allei con lui, mettendosi contro Cruz. Il conte infatti riterrà che col supporto del figliastro potrà entrare in possesso della parte di eredità che gli spetta. Nel frattempo Jimena rimprovererà Catalina per avere dato il suo contributo nella ricostruzione dell'aereo di Manuel: la marchesina incolperà la cognata di avere trasgredito l'ordine di Cruz, che ero quello di evitare di far ricordare al De Lujan il piacere per il volo.

Jimena parla con Cruz

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 22 novembre dopo il confronto avuto con Catalina, Jimena deciderà di parlare con Cruz. A quest'ultima racconterà ogni cosa accaduta e le farà presente come cercherà di dissuadere il marito dal volare in futuro. In seguito si recherà da Jana e le annuncerà che presto lavorerà come cuoca presso l'abitazione dei Duchi De Los Infantes.

Nella puntata di giovedì 23 novembre Jimena allontanerà la giovane Esposito da Manuel, trovandole un lavoro presso la dimora dei suoi genitori. La marchesa le spiegherà infatti che ai duchi serva una persona come lei, non dicendole però che dovrà svolgere un lavoro estremamente duro. In tutto questo Catalina darà a Lope quanto guadagnato nella vendita delle confetture e gli riferirà che è sua intenzione incrementare la produzione.

Petra è certa che Cruz licenzi Pia

In base agli spoiler di venerdì 24 novembre Don Alonso porgerà le scuse a Martina per il comportamento avuto nei suoi confronti e per non avere fornito il suo aiuto a lei e Maria. Non è escluso che il marchese si attivi per reperire informazioni su Salvador. Nel frattempo Petra confesserà a Teresa che nella tenuta potrebbe servire una cameriera personale. La giovane Arcos sarà certa che Cruz caccerà via Pia a causa delle sue bugie.