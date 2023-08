Che cosa succede nelle nuove puntate di Terra amara? Le anticipazioni degli episodi in programma su Canale 5 svelano che Demir sarà pronto a porre fine alla sua vita e anche a quella di Umit, dopo che Zuleyha scoprirà la loro relazione. La faccenda si complicherà ancora di più quando l'amante di Demir confesserà ad Altun di essere incinta e di non avere alcuna intenzione di rinunciare a Demir.

A Villa Yaman sarà difficile tenere a bada gli animi, dopo che Zuleyha vedrà la disperazione negli occhi del marito, che implorerà perdono: sarà disposto a uccidere se stesso e anche Umit.

Di seguito ciò che accadrà nei prossimi episodi e le trame dettagliate della soap opera.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha scopre la relazione tra Demir e Umit

La vita di Demir cambierà radicalmente dopo la morte di Yilmaz. Zuleyha capirà di essere innamorata di lui, un sogno e un desiderio che si avvererà dopo tanti tempo. Peccato che le buone intenzioni di Demir si scontrino con il desiderio di vendetta di Umit, arrivata a Cukurova per distruggere la sua famiglia. La dottoressa, dopo essere riuscita a far capitolare Demir, si accorgerà di essersi davvero innamorata di lui: come gestirà la situazione?

Nonostante gli sforzi di Sevda di tenere nascosta la relazione tra i due, Zuleyha scoprirà il tradimento di Demir e affronterà Umit, dicendole di non avere alcuna compassione, ma non solo.

Umit metterà al corrente Demir di ciò che è accaduto e lo implorerà di non lasciarla, dal momento che è perdutamente innamorata di lui. La risposta però le spezzerà il cuore, visto che Demir la incolperà per la fine del suo matrimonio. A quel punto la raggiungerà in hotel.

Demir pronto a porre fine alla sua vita e a quella di Umit nelle nuove puntate di Terra amara

Continuando con le anticipazioni di Terra Amara, Demir raggiungerà la stanza in cui alloggia Ümit pieno di rabbia e dolore. Il suo intento sarà quello di ucciderla e poi di togliersi la vita.

L'uomo le spiegherà le sue ragioni: da quando è entrata nella sua vita è riuscita a far fallire il suo matrimonio e a far sì che Züleyha lo cacciasse da casa.

Tutto starà per volgere in tragedia, quando all'improvviso arriverà Zuleyha.

Anticipazioni nuove trame Terra amara: Zuleyha salva Umit e il suo bambino

La situazione potrebbe prendere una piega terribile, ma Zuleyha riuscirà a far calmare Demir, sul punto di togliere la vita alla sua amante. Tra le lacrime implorerà perdono, ma senza alcun risultato.

Zuleyha eviterà che il marito uccida la sua amante, senza immaginarsi che la donna abbia per lei notizie non tatno gratificanti. Perché nelle prossime puntate Umit farà sapere a Zuleyha che aspetta un bambino da Demir, complicando di non poco la faccenda.

Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere i nuovi episodi di Terra amara prossimamente in onda su Canale 5.