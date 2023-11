Nelle future puntate di Terra Amara verrà alla luce una nuova verità sulla morte di Ali Rahmet Fekeli. L'anziano uomo rimarrà vittima di una trappola mortale appena sarà pronto a smascherare Mehmet Kara, per aver scoperto che in realtà si chiama Hakan Gümüşoğlu.

Sarà Lutfiye ad apprendere che Fekeli non è morto per infarto, ma assassinato da Abdülkadir Keskin. La donna però rischierà la vita, dopo aver condiviso la scoperta fatta con Betul Arcan.

Zuleyha Altun invece si troverà in una scomoda situazione dopo essere rimasta vedova del marito Demir Yaman, poiché in tanti crederanno che abbia intrapreso una tresca clandestina con Fikret Fekeli a causa della loro vicinanza.

Ali Rahmet Fekeli viene ucciso dopo aver scoperto la vera identità di Mehmet Kara

Prossimamente entrerà in scena Mehmet Kara (İbrahim Çelikkol), un uomo che sin da subito desterà dei sospetti ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Il nuovo arrivato soprattutto si avvicinerà a Zuleyha (Hilal Altınbilek), dopo la morte del marito Demir (Murat Ünalmış).

Fekeli inizierà a fare delle indagini sul conto di Mehmet e ben presto verrà a conoscenza che è un impostore, per essersi presentato agli abitanti di Cukurova nascondendo il suo vero nome Hakan Gümüşoğlu. A questo punto l’anziano uomo vorrà affrontare Mehmet, finendo per cadere in una trappola: in particolare Fekeli riceverà delle informazioni sbagliate sul luogo in cui incontrare il corteggiatore di Zuleyha.

Ali Rahmet mentre sarà alla guida della sua automobile si fermerà per prestare soccorso a un giovane che gli farà credere di aver avuto un incidente stradale: in tale circostanza uno degli uomini di Abdülkadir (Erkan Bektaş), amico di Mehmet, lo ucciderà con una siringa avvelenata. Il corpo senza vita di Fekeli però verrà lasciato nella sua vettura, per far sembrare agli inquirenti che sia deceduto a causa di un attacco di cuore.

Lutfiye scopre il coinvolgimento di Abdülkadir con la morte di Fekeli

Prima di morire Fekeli instaurerà un rapporto speciale con Lutfiye (Hulya Darcan), la quale non potrà che sprofondare nello sconforto totale quando lui non sarà più in vita. Ben presto la donna indagherà sulla misteriosa scomparsa di Ali Rahmet e tramite una telefonata anonima verrà a conoscenza che non è deceduto per cause naturali.

Lutfiye appena scoprirà il coinvolgimento di Abdülkadir con la tragica fine di Fekeli, si convincerà che ci sia anche lo zampino di Mehmet, per essere il partner dell’assassino.

Lutfiye commetterà un grosso errore a rivelare a Betul (Ilayda Cevik) ciò che ha appreso sull’omicidio di Fekeli. La figlia di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) infatti elaborerà un piano contro la donna con il suo alleato Abdülkadir. La vita di Lutfiye sarà in pericolo, appena verrà minacciata dall’assassino di Ali Rahmet.

Intanto Zuleyha si vedrà costretta a fare chiarezza sul suo rapporto con Fikret (Furkan Palali) pubblicamente, non appena in città inizieranno a circolare dei pettegolezzi su una loro presunta relazione segreta.