Alessandro Vicinanza rompe il silenzio su Ida Platano dopo la fine ufficiale della loro relazione e dopo l'arrivo dell'ex dama over sul trono di Uomini e donne, svelando di non averla mai tradita.

L'ex volto del parterre senior ha deciso di far chiarezza su quanto è accaduto con la sua ormai ex fidanzata, confermando di essere stato lui ad aver chiuso questa relazione ma di aver comunque cercato, fino alla fine, di avere un ulteriore confronto con Ida, che però non ha mai accettato preferendo poi mettersi in gioco come tronista.

Ida Platano sul trono dopo l'addio con Alessandro

L'ultima registrazione del talk show dei sentimenti del 7 novembre è stata caratterizzata dall'arrivo di Ida nelle vesti di tronista. Un annuncio che ha spiazzato i numerosi fan e spettatori della trasmissione, molti dei quali si sono lamentati sui social perché la trasmissione di Canale 5 non darebbe spazio a volti nuovi di mettersi in gioco bensì punterebbe sempre sulle "solite facce".

Con l'arrivo di Ida sul trono, inoltre, sono state confermate le voci degli ultimi mesi riguardanti una crisi in corso ed una rottura con Alessandro Vicinanza.

I due avevano fatto perdere le loro tracce sui social e, ovviamente, i fan avevano subito capito che qualcosa non stesse funzionando dopo che a settembre avevano rivelato di essere pronti addirittura per la convivenza.

'Non l'ho mai tradita', Alessandro Vicinanza fa chiarezza

Le cose sono cambiate e dopo le voci di un presunto tradimento da parte di Alessandro, l'ex cavaliere del trono over ha scelto di rompere il silenzio e di spiegare la sua versione dei fatti in una intervista rilasciata a "Fanpage".

"Mi preme smentire le indiscrezioni secondo le quali l'avrei tradita.

Non è così. Ho sempre rispettato le mie compagne", ha dichiarato Alessandro aggiungendo di aver scoperto dell'arrivo di Ida sul trono del talk show Mediaset solo leggendo le anticipazioni in rete.

Alessandro ha poi svelato di essere stato lui a chiudere questa relazione, precisando però che alcuni atteggiamenti di Ida lo avrebbero portato a prendere tale scelta.

'Voglio una donna sincera, pulita', le parole dell'ex volto di U&D

"Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti", ha dichiarato l'ex volto del trono over precisando che non tornerà mai in trasmissione per corteggiarla.

Vicinanza ha ammesso poi di essere molto scosso per quanto è accaduto: la sua storia d'amore con Ida rimarrà una delle più importanti della sua vita ma, dopo questo addio, ha capito cosa vuole veramente dalla vita.

"Voglio una donna sincera, pulita che non mi lasci mai solo emotivamente", ha precisato l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi.