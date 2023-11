Gli spoiler di matrice turca di Terra Amara, in merito agli episodi che andranno in onda lunedì 20 e martedì 21 novembre, riportano che Zuleyha si risveglierà dopo l'incidente nel bosco e troverà al suo capezzale Demir, così la donna gli confesserà di aver compreso di amarlo nelle settimane successive alla morte di Yilmaz. Yaman, dal canto suo, capirà di essere ancora innamorato di Altun ma, al contempo, non saprà come tirarsi fuori dalle promesse fatte a Umit. Gulten, intanto, verrà fermata da uno sconosciuto che le intimerà di dargli i suoi terreni in quanto Gaffur li ha ipotecati usandoli come garanzia per ricevere del denaro in prestito.

Gulten preferirà non dire a nessuno dell'amara scoperta, ma l'atteggiamento indispettito della giovane Taskin non passerà inosservato a nessuno.

Bahtiyar si prenderà cura di Zuleyha in ospedale

A prendersi cura di Zuleyha in clinica, dopo il ritrovamento della donna nel bosco, sarà Bahtiyar.

Ali Rahmet, nel mentre, comincerà a sospettare che Fikret possa essere coinvolto nella scomparsa di Altun considerando che il giovane era fuori casa quando la moglie di Demir non era più reperibile, così il patriarca incalzerà il nipote con qualche domanda ma quest'ultimo negherà ogni coinvolgimento.

Al capezzale di Zuleyha arriverà anche Demir, il quale non ci metterà molto a comprendere di amarla ancora e di non avere alcuna intenzione di lasciarla, come invece ha promesso all'amante Umit.

La figlia di Sevda, inoltre, assisterà a delle scene romantiche tra Yaman e Altun restandone delusa ma anche adirata, mentre Gulten e Fadik si dirigeranno in città per fare shopping.

Uno sconosciuto fermerà Gulten dicendole che deve dargli i suoi terreni in quanto Gaffur li ha ipotecati per ricevere del denaro in prestito che non gli ha mai restituito.

Zuleyha dirà a Demir di essere ancora innamorata di lui

Scoprire che il fratello ha usato i suoi terreni come garanzia per un prestito senza consultarla farà andare su tutte le furie Gulten, la quale preferirà non dirà nulla ad anima viva e cercherà di allontanare l'uomo dalla sua vita.

Zuleyha, intanto, inizierà a riprendersi dalla sua convalescenza e quando avrà davanti Demir gli confesserà di aver capito di essere ancora innamorata di lui qualche settimana dopo la scomparsa di Akkaya.

L'imprenditore si emozionerà non poco alle parole di Zuleyha e contraccambierà tutto il suo amore.

Gulten, infine, inizierà a comportarsi in maniera inusuale a alla tenuta Yaman non faticheranno ad accorgersene.