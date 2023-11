Brutte notizie per i fan della soap Beautiful. L'icona della moda Eric Forrester (John McCook) sta per morire. Le anticipazioni vedranno Ridge sconcertato davanti a questa amara scoperta e si pentirà per aver litigato con il padre. Insieme alla sua famiglia, penserà così di fargli un ultimo omaggio.

Beautiful puntate americane: Eric sta per morire

Le anticipazioni americane della soap hanno travolto i fan con una notizia inaspettata. Eric, una delle colonne portanti della telenovela, sta per morire. La sua salute peggiora ogni giorno e i medici gli hanno prognosticato solo sei mesi di vita.

Eric ha tenuto nascosta la malattia alla sua famiglia per non farsi vedere debole e per non causare dolore. Proprio pere questi motivi è arrivato a licenziare Ridge che, fino al momento della scoperta della sua patologia, era convinto che suo padre volesse estrometterlo per sempre dalla loro azienda di moda.

A quel punto, Ridge penserà di fare un ultimo omaggio a Eric, facendolo sentire ancora il numero uno della moda a Los Angeles e non solo.

La notizia della morte di Eric sconvolge la famiglia Forrester

Al momento, quasi nessuno sa della diagnosi di Eric. Sarà Luna (Lisa Yamada) a trovare dei documenti importanti negli archivi della Forrester Creations. Spiazzata dalla notizia, netterà subito al corrente Ridge che verrà così a sapere la verità sullo stato di salute di Eric, ormai inguaribile.

Ridge si sentirà molto in colpa per avergli dato del filo da torcere con la sua nuova linea di alta moda. Di certo, non poteva sapere che suo padre lo ha licenziato per non farsi vedere in quelle condizioni. Forrester capirà che è arrivato il momento di avvisare tutta la sua famiglia.

L'ultimo omaggio a Eric Forrester

Eric ha fatto la storia della Forrester Creations, la sua creazione alla quale si è dedicato per tutta la vita.

Ridge, sconvolto dalla notizia della sua imminente morte, farà una urgente riunione di famiglia, alla quale saranno presenti anche Steffy e Finn.

L'idea di Ridge sarà quella di fare un ultimo omaggio a Eric organizzando una sfilata di moda che resti nella storia. Sarà il suo ultimo regalo per l'amato padre, che si sentirà così ancora il numero uno nel suo campo.

Tutta la famiglia Forrester si stringerà nel dolore e non mancheranno momenti di grande commozione. Steffy non riuscirà a credere che a suo nonno restino solo sei mesi di vita e Finn cercherà di farle coraggio, avvicinandosi di nuovo a lei. Donna sarà disperata, proprio ora che può vivere accanto all'uomo che ha sempre amato, dovrà accettare l'idea di perderlo.

I fan della soap sperano che le trame riservino un diverso destino a Eric ma, almeno per il momento, Forrester non pare aver scampo al destino che lo aspetta.