Ümit è incinta, sarà questa la notizia che sconvolgerà gli animi dei protagonisti di Terra Amara durante le prossime puntate della terza stagione. La ragazza sconvolgerà le vite di Züleyha e Demir comunicando questa novità, ma solo in un secondo momento si scoprirà che in realtà sta solo bluffando: non è affatto incinta, sta solo fingendo per provare a riavvicinare a sé Demir.

Ümit svela a Züleyha di aspettare un bambino da Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara ci sarà una scena abbastanza forte che lascerà il pubblico con il fiato sospeso.

Ümit deciderà di avere un confronto con Züleyha e il tutto avverrà in una strada un po' sperduta. Sembrerà che sia pronta a mettere in scena l'ennesima provocazione, invece la dottoressa avrà da confessarle qualcosa che la lascerà senza parole.

"Sai Züleyha molto presto Adnan e Leyla avranno un fratellino, sono incinta di Demir", dirà Ümit con tono deciso e Züleyha resterà senza parole. Minaccerà la dottoressa dicendole che Demir le porterà via il bambino quando nascerà, ma alla fine scapperà via con il groppo in gola e non avrà nessuna intenzione di rivelare al marito quanto successo.

Demir non vuole riconoscere il bambino di Ümit: 'Devi abortire'

Ümit, però, rivelerà la cosa anche a Demir e lo farà in occasione dell'inaugurazione della fondazione dedicata a Hünkar Yaman.

Quando Ümit si presenterà alla conferenza stampa manderà in tilt Züleyha. Demir, vedendola così sconvolta, deciderà di parlare con la sua ex chiedendole di andarsene via.

Sarà in quel momento che Ümit gli svelerà di essere incinta di quattro mesi e che ovviamente il padre è lui. Lei spererà in una sua reazione entusiasta, invece Demir le darà subito un ordine: "Devi assolutamente abortire, non riconoscerò mai quel bambino".

Lei non avrà nessuna intenzione di farlo e lascerà Demir in una situazione di totale confusione.

La bugia di Ümit: finge di essere incinta indossando un cuscino

Ci sarà una scena che capovolgerà completamente questa dinamica. Ümit si troverà nella sua camera da letto e si guarderà allo specchio. Il pancino mostrato a Züleyha e Demir in realtà non esiste, poiché Ümit non è incinta.

Ha solamente finto di esserlo per cercare di distruggere il matrimonio di Demir e riavvicinarlo a sé."

Si vedrà proprio la ragazza mentre sotto la camicia indossa un cuscino creato da lei stessa con della gomma piuma. Penserà di andare tranquillamente avanti con questa messinscena, ma non potrà immaginare il piano che Demir ha in serbo per lei: ha intenzione di farla rapire dai suoi uomini e farla portare in uno studio medico illegale per farla abortire.