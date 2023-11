Ida Platano è tornata a Uomini&Donne nel ruolo di tronista ma questo sembra non aver cambiato la sua vita pubblica. Alessandro Rosica ha fatto notare può fare per contratto: l'esperto di gossip sostiene che la parrucchiera può farlo perché è la cocca della produzione.

Ida continua a sponsorizzare dei prodotti sui social

Tornata a casa dalla registrazione di U&D in cui è stata ufficializzata nel ruolo di tronista, Ida ha ripreso la sua solita attività social. Tra le storie che Platano ha caricato sul suo profilo Instagram nelle ultime ore spiccano quelle in cui sponsorizza brand di trucchi o di prodotti per la cura dei capelli, una serie di video in cui vengono messi in evidenza i nomi di aziende che la 42enne consiglia ai suoi quasi 700mila follower.

Un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, è che chi fa parte del cast del dating-show non potrebbe pubblicizzare marchi nel periodo in cui viene trasmesso su Canale 5: i ragazzi del Trono Classico, ad esempio, "spariscono" dai social da quando vengono presentati al giorno della messa in onda della loro scelta.

La polemica di Rosica

Alessandro Rosica si è fatto portavoce di un pensiero che sta serpeggiando tra alcuni fan di U&D da quando si è saputo che Ida è la nuova tronista.

Tra le storie su Instagram dell'esperto di gossip è possibile trovare quelle in cui polemizza con la redazione del dating-show per il diverso trattamento che verrebbe riservato ai componenti del cast "senior".

"C'è un contratto scritto che parla chiaro, è contro le regole del programma di Maria fare sponsorizzazioni.

Lei fa 10 mila euro al mese solo con gli sponsor", ha fatto sapere il romano sui social network.

Nel vedere i video in cui Platano pubblicizza prodotti per il make-up o per i capelli, Rosica ha sbottato: "Lei può fare tutto perché è la cocca di casa. Le regole valgono solo per i poveracci, non per Ida e Armando".

Alessandro ha anche raccontato di aver parlato personalmente con ex tronisti, corteggiatori e componenti del parterre e tutti gli avrebbero detto che sarebbe vietato sponsorizzare brand su Instagram per chi è nel cast: "Mi hanno detto che non potevano fare nulla, ma poi ci sono quelli più fortunati che possono tutto".

Le frecciatine dell'ex Alessandro dopo l'esordio a U&D

In queste ore la nuova tronista di U&D deve fare i conti anche con alcune frecciate che le ha lanciato l'ex fidanzato in un'intervista che è stata pubblicata da Fanpage la sera dell'8 novembre.

Alessandro ha fatto sapere che la storia con Ida è finita il 13 ottobre e, anche se la decisione l'ha presa lui, sarebbe stata lei a portarlo a chiudere con atteggiamenti freddi e distaccati.

"Non mi sentivo corrisposto nei sentimenti e l'ho lasciata. Cercavo prove del contrario ma lei non ha fatto nulla per farmi cambiare idea", ha spiegato Vicinanza.

L'ex cavaliere del Trono Over si è detto scosso dalla notizia che impazza in rete da giorni ma ha chiarito che non ha nessuna intenzione di tornare in studio per accomodarsi tra i corteggiatori della parrucchiera.