La nuova settimana di programmazione di Beautiful vedrà Sheila imporre la sua presenza a Deacon. L'uomo non riuscirà a liberarsi di lei e rischierà di mettersi nei guai con la giustizia. Intanto tra Brooke e Taylor andrà in scena un nuovo scontro per via dela vicenda legata alla custodia di Douglas. Di seguito i dettagli su ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 13 al 18 novembre.

Sheila chiede a Deacon di nasconderla dalla polizia

Le trame riprenderanno dal momento in cui Deacon scoprirà che Sheila è ancora viva. La donna attraverso un abile travestimento, sarà riuscita ad ingannarlo e a passare una notte di passione con lui.

Ebbene, nel corso dei nuovi episodi, Sheila chiederà a Deacon di aiutarla a nascondersi dalla polizia. Il padre di Hope sarà reticente, visto che è in libertà vigilata e potrebbe finire in prigione qualora la polizia scoprisse che sta nascondendo una latitante. Intanto Hope sarà preoccupata del fatto che Douglas possa tornare a vivere con Thomas e si confiderà con la madre Brooke.

Lite tra Brooke e Taylor per via di Douglas

Le anticipazioni rivelano che Brooke andrà a parlare della questione legata alla custodia di Douglas con Taylor. Brooke sospetterà che ci sia proprio Taylor dietro alla richiesta di Thomas di tornare a vivere con Douglas. Inoltre, Logan avrà il sentore che Taylor lo abbia fatto per creare una frattura tra lei e Ridge.

Per questo le due donne finiranno per litigare. Allo chalet nel frattempo, anche Hope e Thomas parleranno del futuro del piccolo Douglas. Hope non nasconderà il fatto di essere terrorizzata all'idea che il bambino non viva più con lei.

Sheila offre dei soldi a Deacon: lui costretto a darle rifugio

Nel corso delle puntate di Beautiful in onda, sino al 18 novembre, Sheila cercherà di convincere Deacon a farla rimanere in casa sua, offrendogli del denaro.

A questo punto, Sheila imporrà la sua presenza a Deacon, il quale non potrà rifiutare di darle rifugio. Non ci sarà verso di mandarla via. Deacon però sarà sempre più preoccupato, visto che rischierà di mettersi in guai seri qualora qualcuno la scoprisse nel suo appartamento. Nel frattempo a Villa Forrester si festeggerà il ritorno di Finn.

Festa a cui non verranno invitati né Brooke né Liam. Ovviamente la madre di Hope sarà amareggiata e metterà in guardia la figlia. Non dovrà cedere alle richieste di Thomas e di tutta la famiglia Forrester per quanto riguarda l'affidamento di Douglas. La tensione sarà alle stelle, tanto che si preannuncia una nuova guerra tra le Logan e i Forrester. Per saperne di più, non resta che seguire i nuovi episodi della soap Tv americana.