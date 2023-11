Il settimanale Nuovo Tv riporta alcune indiscrezioni sul futuro di Uomini e donne. La notizia dell'approdo di Ida sul trono, infatti, ha dato il via a una serie di ipotesi su altre protagoniste del cast: Gemma Galgani, ad esempio, potrebbe non essere riconfermata da Maria De Filippi. Recenti rumor, però, sostengono anche che la redazione potrebbe sorprendere ancora il pubblico affidando a Tina Cipollari la poltrona rossa.

I dubbi sulla partecipazione al Trono Over di U&D

Nelle prossime puntate di U&D i fan assisteranno ai ritorni in studio di Ida Platano e Armando Incarnato: i due hanno ripreso posto nel cast fisso del dating-show dopo una lunga assenza ma in ruoli differenti.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione fanno sapere che la bresciana è stata "promossa" da dama a tronista mentre il napoletano è ancora un cavaliere del parterre Over.

Questi, però, potrebbero non essere gli unici colpi di scena che la redazione ha pensato per il pubblico: sul web si vocifera di una serie di cambiamenti che Maria De Filippi sarebbe pronta ad apportare al suo dating-show, sia nella versione senior che in quella giovane.

Affidando la poltrona rossa alla 42enne Ida, ad esempio, la presentatrice ha già parzialmente rivoluzionato il Trono Classico: è piuttosto insolito che a cercare l'anima gemella in studio sia una persona adulta e non una ventenne con la passione per i social.

Colpi di scena in arrivo a U&D

"Rivoluzione a Uomini e donne: Ida è la nuova tronista, Gemma imbocca il viale del tramonto e Maria prepara un altro colpo di scena che riguarda Tina", è questo il titolo che impazza sul web da alcune ore sul futuro del dating-show di Canale 5.

Stando a queste recenti indiscrezioni Galgani potrebbe non essere riconfermata nel parterre del Trono Over: si vocifera che la conduttrice sarebbe stanca della torinese e dei suoi siparietti, ormai sempre gli stessi da circa 13 anni.

Da quando Maurizio Laudicino ha abbandonato il programma insieme a Elena Di Brino, inoltre, la dama è tornata nell'ombra e di lei si è parlato pochissimo se non quando Silvio Venturato ha respinto il suo tentativo di riavvicinamento (questo è accaduto in una puntata di U&D che non è ancora andata in onda).

I ritorni di Ida e Armando potrebbero allontanare ancora di più Gemma dalle dinamiche più interessanti, favorendo la sua uscita di scena magari a fine stagione.

L'opinionista di U&D protagonista in studio

Ida, Armando e Gemma non sarebbero gli unici storici protagonisti del cast che Maria potrebbe coinvolgere nella sua "rivoluzione": i rumor sostengono che presto potrebbe accadere qualcosa di inaspettato anche a Tina Cipollari.

La teoria più accreditata tra i fan di U&D è che l'opinionista potrebbe accomodarsi sul trono per cercare l'anima gemella. Nell'intervista che ha rilasciato a Verissimo domenica scorsa, infatti, Tina ha confermato di essere ancora single.

Dopo aver saputo che la redazione ha sostituito Manuela Carriero con la dama Platano, dunque, il pubblico si aspetta di tutto nelle prossime puntate, anche che la bionda vamp accetti l'esperienza da tronista dopo 23 anni al fianco di Gianni Sperti come commentatrice delle storie altrui.