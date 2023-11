Nel corso della puntata di Uomini & Donne del 3 novembre Marco ha cercato di riavvicinarsi a Roberta in modo insolito: il cavaliere ha regalato alla dama una tazza con una simpatica scritta e ha ammesso di essere incuriosito da lei. Claudia è intervenuta per svelare che l'uomo sarebbe falso perché quando usciva con lei parlava male di Di Padua e del suo atteggiamento in studio.

Un dono di Marco per riavvicinarsi a Roberta

Dopo essersi arrabbiata con Aurora per le critiche che ha rivolto al programma, Maria De Filippi ha cambiato argomento e ha chiamato al centro Roberta e Barbara.

Di fronte alle dame si è accomodato Marco, il cavaliere con il quale entrambe hanno avuto da ridire nelle puntate precedenti di U&D.

Il giovane romano ha detto di voler seppellire l'ascia di guerra consegnando a De Santi e a Di Padua i regali che ha comprato per loro passeggiando per la città e pensandole.

L'uomo ha donato a Roberta una tazza da colazione con su scritto "non ti accollare" in dialetto romanesco, un'espressione che lui ha usato quando hanno litigato alla fine della loro breve frequentazione.

Claudia racconta dettagli inediti su Marco

Con questo gesto Marco ha cercato di riallacciare un rapporto con Roberta, l'unica dama ad averlo colpito sin dalla prima puntata sia fisicamente che caratterialmente.

Sentendo queste parole Claudia ha chiesto a Maria di poter intervenire e rivolgendosi al cavaliere ha detto: "Stai facendo lo show, tu sei un falso".

"Parlavi malissimo di lei quando uscivi con me", ha aggiunto la dama che in passato ha avuto una frequentazione con il romano.

Quest'ultimo ha ammesso di aver criticato Di Padua, ma si è giustificato sostenendo che a parlare per lui sarebbe stata la delusione per come erano andate le cose tra loro.

La dama pugliese non ha creduto a queste affermazioni e ha continuato a criticare Marco descrivendolo come una persona interessata solo alla visibilità.

A quel punto sia Tina che Alessio (con il quale Claudia sta vivendo una conoscenza da alcune settimane) hanno invitato la donna a non intromettersi in una questione che non la riguarda.

Il ritorno di Beatriz

Questo scontro si è concluso con il "no" di Roberta a un riavvicinamento con Marco perché non è interessata a lui; il cavaliere ha accettato il rifiuto ed è tornato al suo posto.

La seconda parte della puntata di U&D che è andata in onda venerdì 3 novembre è stata dedicata al trono di Brando. Il trevigiano ha chiesto un confronto con Beatriz in camerino, ma in quell'occasione non è riuscito a convincerla a rimanere per corteggiarlo.

Oggi, però, la giovane era in studio e ha detto di aver pensato tanto al tronista e di volersi rimettere in gioco perché ne vale la pena. Il 22enne non è sembrato entusiasta nel rivedere la giovane D'Orsi e Maria De Filippi gli ha fatto presente che non è obbligato a tenerla se non è convinto.