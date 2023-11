Sentendo Tropea mettere in dubbio la correttezza della redazione, Maria De Filippi si è infuriata e le ha chiesto di fare i nomi di chi secondo lei riceverebbe un trattamento di favore.

La prima parte della puntata di U&D del 2 novembre, è stata dedicata ad un chiarimento che Gemma ha chiesto di avere con Maurizio nonostante la fine del loro rapporto. La dama, inoltre, ha chiesto di poter sentire cosa si sono detti Laudicino e Aurora durante un ballo nella registrazione precedente.

Tropea: 'Per qualche bacio ci dicono di uscire'

Sono tante le persone che oggi sono andate contro Aurora negli studi di U&D: nel corso della puntata che è stata trasmessa in tv giovedì 2 novembre, infatti, la romana è stata aspramente criticata da Gemma, dagli opinionisti e anche dalla padrona di casa.

Dopo essersi confrontata con Maurizio sugli accordi che avrebbe preso per sfruttare la sua immagine in alcuni eventi pubblici, Galgani ha chiesto alla redazione di poter sentire quello che il cavaliere si è detto con Aurora in un ballo della settimana precedente.

"Qui non c'è obiettività. Ci sono coppie che vanno a letto insieme da mesi e non gli viene detto nulla, a noi per qualche bacio ci dicono di uscire", ha commentato Tropea trovando il pieno sostegno di Laudicino.

Lo sfogo della presentatrice

Colpita dall'insinuazione di Aurora su un presunto trattamento di favore nei confronti di componenti del cast, Maria si è esposta per difendere il suo lavoro e quello della redazione di U&D.

"Dimmi i nomi di queste coppie che hanno rapporti intimi e sono ancora qui", ha sbottato la padrona di casa del dating-show.

Tropea ha tirato in ballo Silvio e Donatella che, per loro stessa ammissione, si sono frequentati anche in modo passionale sin da subito.

De Filippi, però, ha chiarito che se nessuno ha mai chiesto ai due di lasciare il programma è perché ci sono sempre stati problemi di comprensione e dialogo tra loro: "Noi sapevamo che litigavano e poi è finita da due settimane.

Ti è chiaro questo?".

La dama del parterre non ha fatto altri nomi dicendo di non ricordarli, ma la conduttrice ha insistito e poco dopo ha mandato in onda un video con le precise parole che ha usato la volta precedente quanto al centro c'erano proprio Aurora e Marco.

Tensione alle stelle in studio

Nel filmato che è stato mostrato in studio, la conduttrice di U&D chiede a Marco perché non ha chiesto ad Aurora di uscire insieme visto che per lavoro si vedevano poco: "Lo dicevo a lui, non a te".

La dama si è scusata con Maria, ma ci ha tenuto a precisare che gli attacchi che l'hanno ferita sono quelli di alcune colleghe del parterre e degli opinionisti.

Tropea, infatti, è convinta che Gianni e Tina non siano obiettivi e che quindi abbiano palesi preferenze tra i componenti del cast.

La dama del Trono Over oggi ha litigato anche con Roberta (sostenendo che l'avrebbe minacciata in un momento di pausa della precedente registrazione) e con Barbara, che si è esposta per difendere Gemma dalle sue aspre critiche.