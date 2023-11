A qualche settimana dal suo addio a Uomini&Donne Maurizio Laudicino ha rilasciato un'intervista a Fanpage. L'ex cavaliere ha puntato il dito contro gli opinionisti del dating-show, che secondo lui sarebbero i principali responsabili della sua uscita di scena insieme ad Elena. In particolare a suo avviso Gianni e Tina sarebbero stati aggressivi in modo ingiustificato soprattutto con la dama, per questo l'imprenditore toscano ha deciso di seguirla dietro le quinte e di non tornare più in studio.

Le riflessioni dopo il ritiro da U&D

Gli ascolti di U&D non hanno risentito dell'abbandono di Maurizio Laudicino (il 22 novembre lo share ha sfiorato il 28% grazie ai ritorni di Ida e Armando), ma intanto in rete si parla ancora del cavaliere e del perché ha lasciato il Trono Over senza preavviso.

In un'intervista che è stata pubblicata il 23 novembre Laudicino ha motivato la sua scelta di dire addio al dating-show insieme ad Elena, una mossa che nessuno di aspettava visto il successo che entrambi stavano avendo tra il pubblico. "Ho preso una decisione di pancia. C'era un contesto ostile verso una donna che aveva bisogno dei suoi tempi ma che è stata quasi spinta fuori dagli opinionisti. L'ho trovato insopportabile", ha fatto sapere Laudicino in questi giorni. L'imprenditore toscano ha scelto di non partecipare più alla trasmissione Mediaset in difesa della persona che sta continuando a frequentare ancora oggi lontano dai riflettori.

Le stoccate di Maurizio contro gli opinionisti

"Non volevo abbandonare, ma non ho potuto fare altro di fronte a questa sorta di bullismo", ha aggiunto Maurizio sempre in merito al comportamento che Gianni e Tina avrebbero avuto nei confronti di Elena nelle ultime puntate di U&D alle quali ha partecipato.

"Gli opinionisti sono stati aggressivi verso di lei, un atteggiamento che non ricordo nei riguardi di altre persone", ha detto ancora l'ormai ex cavaliere del Trono Over.

Laudicino è andato contro Cipollari e Sperti anche con queste parole in difesa della compagna: 'C'è stato un accanimento ingiustificato, è mancato il rispetto verso una donna".

L'imprenditore ha anche smentito chi pensa che il suo obiettivo fosse la visibilità, anzi ha fatto sapere che l'esposizione mediatica che ha avuto gli ha fatto perdere e non guadagnare clienti.

'Con la redazione ho un ottimo legame'

Sempre nell'intervista che è stata pubblicata il 23 novembre Maurizio ha criticato Gianni e Tina per i diversi atteggiamenti che avrebbero con i componenti del cast.

Nel lamentarsi delle tante accuse che ha ricevuto da parte degli opinionisti di U&D, il cavaliere ha detto: "Mi piacerebbe sapere perché altri restano lì per anni, intonsi".

Laudicino ha confermato che la sua relazione con Elena procede a gonfie vele e che entrambi fanno di tutto per vedersi tra un impegno di lavoro e l'altro. Anche se ha abbandonato lo studio senza preavviso e con stizza, l'uomo ha infine chiarito di avere un bel rapporto con gli autori del dating-show: "Ci hanno chiamato un paio di volte per sapere come va, con la redazione ho un ottimo legame".