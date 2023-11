Maurizio Laudicino ha rilasciato un'intervista a Comingsoon.it in cui ha parlato della frequentazione con Elena Di Brino e dell'esperienza vissuta a Uomini e donne. L'uomo non ha nascosto le difficoltà di una conoscenza a distanza, ma momentaneamente sembra essere soddisfatto della compatibilità con Elena.

Le dichiarazioni dell'ex cavaliere

Elena Di Brino e Maurizio Laudicino avevano iniziato una conoscenza a U&D e nel momento in cui la dama ha deciso di abbandonare il programma lui ha deciso di seguirla.

L'ex cavaliere nell'intervista ha detto di non avere alcun rimpianto sull'uscita dal programma, ma non ha nascosto le difficoltà di una conoscenza a distanza: infatti grazie a U&D i due avevano la possibilità di vedersi in esterna a metà strada tra La Spezia e Campobasso, a tal proposito Maurizio ha spiegato: "Elena ha due figlie grandi che vivono al nord e nel fine settimana è libera.

Io ho tre figli e tante volte questo mi impedisce di muovermi e tante volte nel weekend ho le partite o i figli".

Laudicino ha poi proseguito: "Stiamo provando a camminare ognuno con il suo passo tra mille difficoltà per cercare di capire se effettivamente siamo compatibili. Per adesso dico che siamo molto compatibili".

Il commento su Elena Di Brino

Maurizio Laudicino è felice di aver incontrato una donna come Elena Di Brino, di cui ha detto: "Lei è un esempio, è una persona che ha sofferto ma non ha perso la voglia di darsi di aiutare le persone che hanno bisogno. Lei ha una grande umanità si mette nei panni altrui".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo condiviso insieme una cosa forte e io per lei ci sarò sempre.

Ad oggi è talmente difficile trovare una persona compatibile con te e trovarla in una trasmissione non era facile. Le basi ci sono".

Maurizio su U&D: 'Ho il rimpianto di non aver potuto fare il percorso che hanno fatto altri'

Nel dating show di Maria De Filippi, Maurizio Laudicino è stato più volte criticato dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti per via del due di picche rifilato a Gemma Galgani.

Parlando della propria esperienza complessiva nella trasmissione di Canale 5, l'uomo ha spiegato: "Ho il rimpianto di non aver potuto fare il percorso che hanno fatto altri. Io non sapevo bene come funzionava il programma. Mi sono comportato come mi sentivo e non rimpiango di averlo fatto. Io amo ascoltare, è la mia caratteristica, nella trasmissione ho portato ciò che sono. Mi rendo conto che è più funzionale parlare sopra o gridare, ma io non sono questo".