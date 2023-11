Betul sarà il nuovo incubo di Zuleyha nelle nuove puntate di Terra Amara e farà in modo che venga sfrattata dalla villa, nascondendo i documenti nei quali lo Stato l'avvisa che deve pagare le tasse. Si tratta di una cifra importante, ben dieci milioni di lire turche. Impossibile trovare una somma di denaro così ingente in poco tempo e così alcuni funzionari arriveranno alla villa mettendo i sigilli al cancello. Altun e tutti coloro che vivono con lei si ritroveranno messi in strada.

Decisa a umiliare Zuleyha davanti a tutta Cukurova, Sermin scatterà le foto del momento in cui verranno posti i sigilli a villa Yaman, portandole al direttore del giornale locale e pregandolo di pubblicarle al più presto.

La situazione precipiterà quando il piccolo Kerem Ali verrà rapito da alcuni criminali.

Zuleyha non riesce a trovare i soldi in tempo per restare alla villa

Dal momento che il tempo massimo per pagare i debiti è scaduto, Zuleyha e tutti coloro che abitano nella villa dovranno andarsene al più presto. Non sapendo dove alloggiare, l'unica soluzione sarà un albergo. Betul e Sermin saranno felici nel veder realizzato il loro piano volto a distruggere Altun e tutta la sua famiglia, oltre che l'azienda Yaman.

Sermin e Fusun non si accontenteranno di vedere Altun in strada e avranno in desiderio che tutta Cukurova venga a conoscenza del fatto che abbia ingannato lo Stato. Anche se vendesse tutti gli immobili, la cifra non sarebbe sufficiente a saldare il debito.

A quel punto Zuleyha si rivolgerà a Fikret chiedendogli aiuto. I due escogiteranno un piano per rapire Hakan, costringendolo a venderle le azioni della società per poi lasciare per sempre la città.

Il piccolo Kerem Ali viene rapito

Zuleyha, oltre a trovarsi senza casa, crederà che sia stato Hakan a uccidere Demir e a nulla serviranno le sue spiegazioni.

Sermin dovrà mettere la parte la sua sete di vendetta quando il direttore del giornale locale si rifiuterà di pubblicare le foto in cui villa Yaman è stata chiusa.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Kerem Ali verrà rapito. Fikret si troverà davanti ai due criminali che lo aspetteranno per il riscatto: la cifra per liberare il piccolo è di dieci milioni di lire turche, la stessa che serve per riavere villa Yaman.

Fikret non saprà come muoversi e allora Zuleyha venderà tutti i suoi gioielli. Nel frattempo Hakan intercetterà gli uomini che hanno rapito Kerem e riuscirà a riportare il piccolo a casa.

Gli uomini di Colak rubano i gioielli di Zuleyha

Nonostante il coraggioso gesto di Hakan, Altun non gli crederà, accusandolo di aver pianificato lui stesso il rapimento di Kerem per ottenere la sua fiducia, allontanandolo da lei.

Gaffur si metterà in viaggio per consegnare i gioielli di Zuleyha che ha venduto, ma verrà fermato dagli uomini ci Colak che se ne impossesseranno. Sembra dunque che per Altun non ci sia alcuna possibilità di riavere la sua villa.