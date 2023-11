Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in programma dal 6 al 10 novembre su Rai 3 rivelano che Nunzio si ritroverà in profonda crisi per via della sua delicata situazione sentimentale, che lo porterà ancora una volta a pensare a Rossella.

Viola prenderà in mano le redini della sua vita e si dirà pronta a spiegare a Eugenio la crisi che sta vivendo. In questo modo, però, la donna alimenterà i sospetti del compagno, che vorrà subito indagare sulla cosa.

Nunzio in forte crisi nelle prossime puntate di Upas in onda su Rai 3

Nunzio si mostrerà sempre più sottotono.

C'è qualcosa che lo turba profondamente e il motivo di questa delicata situazione ha un nome ben preciso: Rossella.

La figlia di Silvia è ormai pronta per il suo matrimonio con Riccardo Crovi, tanto che nel corso dei prossimi appuntamenti si dedicherà alla scelta dell'abito nuziale.

Tale situazione finirà per rendere sempre più vulnerabile Nunzio, che si mostrerà distratto e poco attento sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni.

Del resto è chiaro che il cuoco del Caffè Vulcano provi un sentimento autentico nei confronti di Rossella e vederla felice tra le braccia di un altro uomo non sarà per lui motivo di gioia.

Viola si apre con Eugenio e gli confessa la crisi che sta vivendo

Anche Viola deciderà di prendere in mano le redini della sua delicata situazione sentimentale con Eugenio.

Si renderà conto di non poter più mentire a se stessa su quelli che sono i veri sentimenti che prova nei confronti del suo compagno Damiano.

Viola ha capito che l'uomo occupa un ruolo fondamentale nella sua vita e dopo il momento di passione che hanno vissuto insieme, si convincerà del fatto di dover dare una svolta alla sua vita insieme a lui.

Di conseguenza Viola deciderà di parlarne apertamente con Eugenio [VIDEO], nascondendogli però il vero motivo della sua crisi.

Eugenio dubita sul conto di Viola e vuole vederci chiaro

Viola spiegherà a Eugenio che c'è qualcosa che non va nel loro rapporto, motivo per il quale vorrebbe fare un passo indietro e mettere in stand by la loro relazione.

Una versione dei fatti che non convincerà fino in fondo Eugenio, il quale inizierà a nutrire non pochi sospetti sul conto di Viola e vorrà vederci chiaro su questa vicenda.

Ben presto la verità sulla tresca clandestina che stanno vivendo Viola e Damiano potrebbe venire a galla e scatenare un terremoto non solo nella vita della donna, ma anche in quella del poliziotto.