Le puntate di Uomini e donne previste durante il mese di novembre saranno caratterizzate dall'uscita di scena della coppia composta da Elena e Maurizio

I due comunicheranno la decisione di abbandonare insieme il programma di Canale 5 per viversi la loro storia d'amore fuori dal contesto televisivo.

Silenzio invece per quanto riguarda le vicende di Gemma Galgani. Nel corso delle ultime due registrazioni di questa stagione la dama torinese non ha tenuto la scena in studio, così come è stato nelle precedenti puntate del talk show.

La crisi di Elena nelle prossime puntate di Uomini e donne su Canale 5

Per Elena e Maurizio arriverà il momento della resa dei conti finale. La dama ammetterà di essere stufa di alcuni atteggiamenti da parte del cavaliere, motivo per il quale si dirà pronta a fare un passo indietro e di uscire di scena dalla trasmissione.

In questo modo Elena dimostrerà di non essere intenzionata alla visibilità mediatica: il suo scopo è quello di riuscire a trovare una persona con la quale condividere la sua vita lontano dai riflettori mediatici.

Dopo aver dato questo annuncio, Maurizio proverà a placare la sua ira. I due volti del trono over si renderanno protagonisti di un confronto in studio che porterà a un esito inaspettato.

Elena e Maurizio abbandonano la trasmissione di Maria De Filippi

Maurizio sposerà la tesi di Elena e per dimostrarle di tenerci davvero a lei accetterà di uscire dalla trasmissione e di portare avanti la loro frequentazione al riparo da occhi indiscreti.

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che i due comunicheranno così la loro decisione di abbandonare il programma di Maria De Filippi e dire addio al trono over.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi volti senior che rimpiazzeranno la coppia Maurizio-Elena, nel corso delle prossime puntate non ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Gemma Galgani che a quanto, almeno per un po', non sarà la "regina" delle dinamiche di Uomini e donne.

Silenzio sulle vicende di Gemma Galgani

La dama torinese non sarà al centro dell'attenzione come è sempre accaduto nel corso delle settimane precedenti.

Gemma perderà terreno, lasciando spazio alle vicende di Aurora e Roberta che, dopo essersi ritrovate a sfiorare la rissa in studio, saranno coinvolte in un nuovo e acceso scontro.

Tra le due si accenderà la scintilla e saranno protagoniste di una nuova lite. Si riuscirà a evitare il peggio?