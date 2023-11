Un nuovo arrivo movimenterà le vicende di Un posto al sole nella settimana dal 20 al 24 novembre: si tratta di Isabella, la madre di Riccardo Crovi. La donna arriverà a Napoli in vista del matrimonio di suo figlio con Rossella e stabilirà un immediato feeling con la ragazza, ma anche con Michele. Nel frattempo, Lara, in prigione avrà sempre più paura per la sua vita. Martinelli, infatti, sarà sul punto di cadere nella rete di Gabriella Sebino.

Arriva Isabella, la madre di Riccardo

Riccardo e Rossella già tesi per via delle imminenti nozze, avranno un nuovo conflitto al lavoro.

Nel frattempo, una misteriosa donna entrerà a caffè Vulcano incuriosendo tutti i presenti: si tratterà di Isabella, la madre del dottor Crovi. La donna, come si evince dagli spoiler settimanali Un posto al sole, stabilirà un feeling quasi immediato con Rossella e Michele. Non accadrà la stessa cosa con Silvia, che soffrirà un po' il fare risoluto della futura consuocera e ciò comporterà un po' di scompiglio nell'organizzazione del matrimonio dei loro figli.

Nunzio, intanto, farà sempre più fatica a nascondere i sentimenti che prova per l'amica Rossella e inoltre avrà un'amara sorpresa anche da Diana.

Lara teme per la sua incolumità

Lara potrebbe presto uscire di prigione e ciò farà preoccupare non poco Marina e Ferri.

Nel frattempo, Martinelli sarà sul punto di cadere nella trappola tesa da Gabriella Sebillo, la donna che ha accettato di aiutare Giordano a liberarsi definitivamente della rivale. Lara comincerà a temere per la sua incolumità mentre Marina e Roberto saranno sempre più in ansia per gli esiti del loro piano che sembrerà andare a buon fine nonostante alcuni ostacoli da superare.

Alberto, intanto, sarà determinato ad ottenere l'affido esclusivo di Federico, in quanto, considererà che Clara non sia in grado di occuparsi di lui visto che continuerà a vivere in un quartiere pericoloso e così cercherà ogni appiglio possibile per riuscire nel suo intento. La ragazza, intanto, confiderà a Rosa ciò che prova per Eduardo.

Mariella e Guido litigano di nuovo

Ida vivrà un momento di grande sconforto, ma potrà contare su Diego, il quale, dopo aver approfondito il loro rapporto, le offrirà tutto il suo supporto. Nel frattempo, Viola ed Eugenio decideranno di parlare con Antonio per metterlo al corrente della loro volontà di mettere fine al matrimonio.

Intanto Isabella, dopo essere rientrata nella vita di suo figlio Riccardo, si preparerà a lasciare Napoli, ma sembrerà avere tutta l'intenzione di ricostruire il loro rapporto. La donna sarà sincera oppure nasconderà un secondo fine? Poco dopo, Filippo, dopo aver avuto una brillante idea per movimentare il programma di Michele, si metterà alla ricerca di uno speaker che lo possa affiancare. Infine, Lollo avrà un piccolo incidente mentre era a scuola e ciò sarà motivo di un nuovo litigio tra Mariella e Guido.