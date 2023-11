Le nuove trame di Un posto al sole saranno caratterizzate dalla presa di posizione di Damiano in merito al suo rapporto con Viola.

Si ritroverà a vivere dei momenti di grande paura dal punto di vista personale, tali da spingerlo a rivalutare la sua vita e quello che c'è stato con Viola.

A tal proposito non si esclude che Damiano possa decidere di dare una seconda chance alla sua relazione con Rosa.

Damiano teme per le sorti dei suoi familiari nelle prossime puntate della soap opera

Damiano si ritroverà a fare i conti con un perfido attentato messo in atto da Sabbiese e i suoi uomini, che metterà in pericolo sia Rosa che il loro bambino.

Damiano vivrà dei momenti di grande terrore, dato che rischierà di perdere per sempre il suo bambino e non riuscirà a perdonarsi per questa cosa.

Di conseguenza si renderà conto di non poter più fare di testa sua: prima di qualsiasi azione da intraprendere deve pensare anche al bene della sua famiglia.

Per tale motivo Damiano deciderà di fare un passo indietro nel suo rapporto con Viola: non vorrà gettarsi a capofitto in questa nuova relazione, data la situazione difficile che sta vivendo dal punto di vista personale.

Damiano potrebbe decidere di chiudere definitivamente con Viola

Damiano chiederà a Viola di farsi da parte: non vuole uscire allo scoperto con lei, nonostante la donna abbia deciso di troncare definitivamente la sua relazione con Eugenio per viversi questa nuova esperienza d'amore.

Non si esclude che Damiano possa arrivare al punto di chiudere definitivamente con Viola ed evitare di mettere in bilico anche il suo rapporto professionale con il pm Eugenio Nicotera.

Il poliziotto potrebbe decidere di preservare l'armonia della sua famiglia e, complice la delicata situazione vissuta con l'attentato, non è escluso un riavvicinamento con la sua ex Rosa.

Possibile ritorno di fiamma tra Damiano e Rosa nelle prossime puntate di Upas

È possibile che tra Damiano e Rosa si riaccenda la fiamma della passione e a distanza di un po' di tempo dalla loro separazione il poliziotto potrebbe riprendere in mano le redini di questo rapporto, ricostruendo quel nido familiare che si era spezzato per svariate incomprensioni.

Un ritorno di fiamma tra i due sarebbe visto come un "colpo basso" ai danni di Viola, che al contrario ha messo in discussione il suo matrimonio per viversi questa storia d'amore col poliziotto.

Per la figlia di Ornella potrebbe essere in arrivo l'ennesimo momento negativo, magari rischiando anche la depressione.