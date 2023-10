In un'intervista per la rivista Telepiù, l'attrice Daniela Ioia, che interpreta Rosa Picariello nella soap Un posto al sole, ha rivelato che prossimamente alcuni componenti del clan Sabbiese non avranno pazienza e agiranno subito ai danni della talpa che li ha ingannati finora.

In questa occasione saranno colpiti anche Rosa e Manuel, pur non avendo nessuna responsabilità nell'operazioneanticipazioni al 10 novembre: di Damiano. L'attrice non ha voluto svelare di più, ma ha anticipato che il proprio personaggio avrà occasione di mostrare il proprio carattere forte.

Un crimine coinvolge alcuni protagonisti

Le prossime puntate di Un Posto al sole vedranno al centro delle trame un crimine inaspettato che colpirà alcuni dei protagonisti.

Grazie a un'intervista all'attrice Daniela Iola che interpreta il ruolo di Rosa, è possibile capire che nel mirino del clan ci sarà Damiano, la talpa che da settimane sta agendo ai danni di Sabbiese e dei suoi uomini.

Mentre Eduardo dirà ai suoi che preferisce "cuocere a fuoco lento" il traditore appena smascherato, gli altri componenti della banda non avranno la pazienza di aspettare per vendicarsi del poliziotto che li ha presi in giro con le finte soffiate.

Infatti, come ha rivelato l'attrice di Rosa, qualcuno del clan vorrà una vendetta immediata e studierà un piano in pochi minuti.

Sabbiese sarà messo alla prova dal clan che capirà il doppio gioco e vorrà fargliela pagare. In pochi minuti nascerà un piano diabolico per colpire la talpa in cui rimarranno coinvolti anche Rosa e Manuel.

Rosa avrà occasione di mostrare il suo grande coraggio e la sua forza

Insomma Rosa e Manuel, loro malgrado, si troveranno coinvolti nella vendetta ai danni di Damiano.

Come è stato anticipato dall'attrice, però, Rosa in questa occasione mostrerà di avere coraggio e forza da vendere: "Rosa è coraggiosa, una roccia".

Nelle scorse puntate la donna ha fatto di tutto per impedire al suo ex di correre un grosso rischio accettando di fare l'infiltrato, ma Damiano è andato dritto per la propria strada.

Marina si vuole sbarazzare di Lara

Intanto nelle prossime puntate di Un posto al sole l'attenzione sarà focalizzata anche su Lara che sarà sempre più convinta di uscire dal carcere entro pochi giorni. Roberto ha accettato di sottostare al ricatto della signorina Martinelli procurandole un buon avvocato. Marina, tuttavia, sarà esasperata dalla situazione e si dirà convinta di volersi sbarazzare della donna una volta per tutte.