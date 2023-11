Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 13 al 17 novembre 2023 si concentrano su Rosa, che è stata portata d'urgenza in ospedale dopo che ha fatto da scudo con il suo corpo al marito e al figlio. Parenti e amici si stringeranno intorno a lei e riuscirà a riprendersi. A quel punto Damiano la sorprenderà, dicendole di volersi occupare del piccolo Manuel. Intanto, completamente fuori controllo, Eduardo non avrà altra soluzione se non quella di scappare. Nel frattempo, Marina vorrà affrettare il suo piano con Gabriella volto a eliminare per sempre Lara, ma Roberto avrà un'idea migliore.

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023: Rosa si salva

Nelle attuali puntate Rosa è stata vittima di un attentato ferita per proteggere Damiano e il piccolo Manuel. La colpa è di Eduardo e del suo clan, decisi a scoprire chi sia la talpa che sta facendo il doppio gioco.

Preoccupati per la sua sorte gli amici di Rosa pregheranno affinché si salvi e per fortuna non accadrà il peggio. Damiano, resosi conto del pericolo che ha corso il figlio, prometterà a Rosa di occuparsi di lui, sorprendendola in positivo.

Nel frattempo, Eduardo deve fare i conti con Tony, incontro che non avrà un lieto fine. La posizione di Sabbiese si fa sempre più complicata.

Eugenio carico di rabbia nei confronti di Viola

Dopo che Viola confesserà il suo tradimento a Eugenio, non potendo più sopportare il peso della colpa e di stare lontana dall'uomo che ama, conoscerà un lato oscuro del marito.

Infatti Eugenio scaricherà tutta la sua rabbia e il suo rancore nei confronti di Viola. Damiano le starà vicino, ma non senza preoccupazione.

Eduardo fugge disperato

Nei prossimi episodi di Upas Eduardo prenderà una decisione inaspettata dopo quanto successo a Rosa. In lui si scateneranno emozioni contrastanti, tra il senso di colpa per aver quasi ucciso la sorella e il nipote e la determinazione nel non finire in carcere.

Senza pensarci troppo, Eduardo e Tony fuggiranno disperati, ma il loro nascondiglio sarà la casa di una persona molto vicina a Sabbiese.

Marina ha un piano per liberarsi di Lara in carcere

Marina stringe un patto con Gabriella, decisa a far fuori Lara in carcere. La sua nuova alleata, tuttavia, inizia ad avere paura delle possibili conseguenze. Mentre Lara sarà in pericolo di vita Roberto inizierà a meditare un altro modo per distruggere Martinelli, con meno rischi per lui e Marina.

Ferri proporrà a Marina di cambiare tattica: saranno le altre detenute a fare il lavoro per loro, quando Gabriella farà in modo di metterla in cattiva luce.