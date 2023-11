Le ultime due puntate della prossima settimana di Un posto al sole, quelle del 9 e 10 novembre 2023, rivelano uno strano cambio d'atteggiamento di Damiano Renda. Tutto avrà inizio quando Viola, in seguito ad un chiarimento con il marito Eugenio Nicotera, ne uscirà turbata. La donna cercherà l'aiuto e il supporto del poliziotto, tuttavia, Damiano non sembrerà affatto disposto a darle una mano.

Nel frattempo Mariella inviterà a cena i suoi nipoti, specialmente dopo aver ascoltato una confidenza di Manuela. Nunzio, invece, dovrà fare i conti con la distrazione e l'agitazione a causa di Rossella.

Quest'ultima, in compagnia di Silvia, andrà a cercare l'abito da sposa.

Intanto Lara avrà le ore contate in carcere e si godrà questi ultimi momenti, ignara di quello che Marina Giordano sta tramando a sua insaputa. Pur di non dargliela vinta, la moglie di Roberto ha deciso di mettere a tacere Lara in maniera definitiva.

Anticipazioni Un posto al sole del 9 novembre

Il segreto che Viola Bruni ha custodito per così tanto tempo dentro il suo cuore, verrà alla luce del sole. Consapevole di non poter nascondere l'amore che prova nei confronti del poliziotto Renda, e la loro relazione, la figlia di Ornella si recherà dal marito per metterlo al corrente dei suoi sentimenti: come reagirà Eugenio Nicotera?

Nel frattempo qualcuno soffrirà le pene d'amore a causa di un matrimonio imminente. Si tratta di Nunzio Cammarota.

Mentre il figlio di Franco sarà agitatissimo e con la testa tra le nuvole anche durante il lavoro al caffè Vulcano, Rossella sarà indaffarata nella ricerca dell'abito da sposa insieme a Silvia. Intanto, ascoltata la confidenza di Manuela, Mariella inviterà i nipoti a cena.

Spoiler 10 novembre Upas: Damiano non aiuta Viola Bruni

Nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole si tornerà a parlare di Lara Martinelli e dei suoi intrighi. La donna si pregusterà quelle che crede essere i suoi ultimi momento dietro le sbarre, prima di essere liberata, ignara del piano ordito da Marina alle sue spalle.

Giordano, infatti, non avrà alcuna intenzione di restituire la libertà alla sua acerrima nemica e sarà pronta a sbarazzarsi di lei una volta per sempre.

In seguito al faccia a faccia con il marito, Viola si sentirà turbata e cercherà supporto da Damiano. quando dovrà fare i conti con il suo strano atteggiamento. Il poliziotto Renda, a quanto pare, non sembrerà disposto ad aiutare Viola, come se avesse cambiato idea: che cosa sarà accaduto?