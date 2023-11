Nelle prossime puntate settimanali di Un posto al sole dal 27 novembre al 1 dicembre 2023 su Rai 3 Clara prenderà una decisione difficile, non rivelata dalle anticipazioni, che cambierà per sempre la sua vita. La sua scelta sarà determinata dal fatto che Eduardo sarà pronto a lasciare Napoli. Nel frattempo, Viola verrà delusa da Damiano, diviso tra la fedeltà alla divisa e l'amicizia con Sabbiese. La situazione sarà ulteriormente complicata dal rapporto con Eugenio, furioso con lui dopo aver scoperto del tradimento di Viola.

Momento molto difficile anche per Rosa: da una parte farà fatica ad accettare la fine della relazione con Damiano e dall'altra dovrà fare i conti con le difficoltà economiche.

Clara preoccupata per la situazione di Eduardo Sabbiese



Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole vedranno Clara in difficoltà per via di Alberto, determinato a portarle via il piccolo Federico, dopo aver scoperto che ha incontrato Eduardo. Come se non fosse abbastanza, sarà preoccupata per la situazione di Sabbiese, che non ha la minima intenzione di collaborare con la polizia.

Niko proverà a fare da mediatore da Clara e Alberto, ma i suoi tentativi saranno vani. Palladini resterà fermo sulla sua posizione.

Eduardo però sorprenderà Clara facendole una proposta che le cambierebbe per sempre la vita ma le anticipazioni non rivelano quale sarà la decisione di Clara.

Rosa afflitta da problemi economici e sentimentali

Non andrà meglio a Rosa che soffrirà per la perdita di Damiano ora vicino a Viola. Il fatto che sia andato a trovarla all'ospedale dopo la sparatoria non era certo per un ritorno di fiamma, come aveva ingenuamente sperato.

Giulia cercherà di consolare Rosa, ormai consapevole di non poter più sperare di avere una seconda possibilità con Damiano.

Inoltre, dovrà far fronte a grossi problemi economici.

Eugenio sospende Damiano, Viola furiosa

Damiano non riuscirà a trovare un compromesso e finirà con il deludere le aspettative di Viola, ma non solo. Anche Eugenio condannerà i suoi comportamenti contradditori, finendo per sospenderlo dall'incarico. Questo farà infuriare Viola, certa che l'ormai ex marito abbia agito in quel modo per ripicca personale.

Intanto, Ornella dovrà fronteggiare un ostacolo lavorativo che la porterà a fare una scelta drastica sul suo futuro, ma troverà come sempre appoggio in Raffaele.

Michele, invece, non sarà affatto d'accordo con la trovata di Filippo di far partecipare la turbolenta Micaela al suo programma radiofonico, che sta perdendo da ormai troppo tempo ascolti e favore del pubblico, a causa della troppa rigidità di vedute di Saviani.