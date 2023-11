Mirko Brunetti si è ritrovato a parlare con Angelica Baraldi e ha detto di avere avuto delle emozioni contrastanti quando ha visto entrare al Grande Fratello la sua ex Perla Vatiero come concorrente. Nel dettaglio, il giovane ha riferito di voler essere premuroso nei suoi confronti ma al tempo stesso non sa come comportarsi perché lontano dai riflettori ha una compagna che lo attende.

La riflessione del concorrente

Ieri, Mirko Brunetti si è ritrovato in giardino con Angelica Baraldi ed è tornato a parlare del rapporto con Perla Vatiero. Scendendo nel dettaglio, il giovane ha rivelato che vorrebbe dare più attenzioni alla sua ex ma al tempo stesso è frenato per via della situazione che si è venuta a creare dopo la partecipazione a Temptation Island: "Ho un blocco nei confronti di Perla".

L'imprenditore si sente in colpa per avere iniziato subito un'altra relazione, dopo avere chiuso con Perla: "Dovevo avere più tatto ed essere lucido". Inoltre Mirko ha ammesso di avere agito con superficialità, il riferimento potrebbe anche essere al fatto che Brunetti ha fatto un tatuaggio con Greta Rossetti dopo neanche 15 giorni che aveva chiuso la liaison con Perla.

A quel punto Mirko Brunetti ha rivelato di non voler più commettere gli errori del passato, specificando che vuole pensare prima a sé stesso alla sua felicità e poi a tutto il resto.

I consigli di Angelica

Angelica Baraldi dopo avere ascoltato attentamente Mirko Brunetti si è sentita in dovere di dare dei consigli. In primis, la concorrente ha rivelato che ha sempre fatto il tifo per un ritorno di fiamma con Vatiero.

Inoltre ha cercato di far capire al coinquilino che è bello poter condividere un'esperienza come quella del GF con una persona che può prendere le veci di un punto di riferimento. A tal proposito Angelica ha confidato che anche a lei sarebbe piaciuto avere Rick nella casa di Cinecittà.

Secondo Angelica, Mirko sta dimostrando di essere un ragazzo maturo visto che ha compreso di avere sbagliato nei confronti della sua ex.

Sulla base di quanto dichiarato Baraldi ha consigliato a Mirko Brunetti di affrontare il discorso proprio con Perla.

Mirko e Angelica: amicizia o attrazione?

Da quando è entrato al GF, Mirko Brunetti ha instaurato un ottimo feeling con Angelica Baraldi. Tuttavia la loro vicinanza è stata più volte oggetto di discussione tra i concorrenti del reality show: secondo alcuni, tra i due potrebbe esserci una sorta di attrazione.

A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso imprenditore: "Che c'è affinità lo abbiamo sempre detto, ma non c'è malizia". Dal canto suo Angelica ha aggiunto: "Ci vogliamo bene e che abbiamo creato un bel rapporto che non va oltre".