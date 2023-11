Le anticipazioni di Uomini e donne dal 13 al 17 novembre rivelano che Maurizio si ritroverà messo alle strette dalla dama Elena, al punto da decidere di andare via dalla trasmissione e uscire di scena dal cast del trono over.

Per Gemma arriverà il momento dell'addio con Bruno: la loro frequentazione giungerà già al capolinea, dato che il cavaliere deciderà di abbandonare il programma di Canale 5.

Cristian, invece, si ritroverà a dover fare i conti con una amara decisione di Virginia che deciderà di lasciare lo studio.

Maurizio lascia la trasmissione con Elena nelle prossime puntate del talk

Spazio in primis alle vicende di Elena che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questo novembre, si renderà conto di voler abbandonare il programma e viversi la sua quotidianità lontana dai riflettori.

Complici anche i furiosi scontri verbali che in queste settimane ci sono stati con Tina, la dama ammetterà di voler fare un passo indietro e in tal modo lascerà senza parole Maurizio.

Il cavaliere proverà a farla ragione e cercherà in tutti i modi di convincerla a non mollare la presa, ma Elena resterà ferma sulla sua posizione: intende abbandonare il cast del trono over e uscire di scena definitivamente dalla trasmissione.

A quel punto, Maurizio si ritroverà messo alle strette e prenderà a sua volta una decisione inaspettata: il cavaliere annuncerà di essere disposto ad uscire dal programma con lei.

Bruno chiude già con Gemma nelle prossime puntate di U&D

Dopo essersi messo in gioco come pretendente di Gemma Galgani, Maurizio si renderà conto che il suo cuore batte forte per la dama Elena e a quel punto i due proveranno a costruirsi il loro futuro lontani dai riflettori mediatici.

Per la dama torinese, invece, arriverà l'ennesima batosta: la frequentazione con Bruno non darà i frutti sperati e per l'ennesima volta si ritroverà sola in studio.

Le anticipazioni dal 13 novembre in poi, rivelano che Bruno non farà più parte del parterre dei cavalieri over: per sua scelta ha deciso di abbandonare la trasmissione di Canale 5 e mettere una pietra sopra a quello che sta costruendo assieme a Gemma.

Per lei, però, ben presto arriveranno nuove occasioni e nuovi pretendenti pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il suo cuore.

Virginia lascia lo studio dopo aver visto l'esterna di Cristian e Valentina

Per il trono classico, Cristian deciderà di portare in esterna Valentina e trascorrere del tempo con lei, scatenando però la reazione contrariata di Virginia.

La corteggiatrice non la prenderà benissimo, al punto da lasciare lo studio confermando di voler fare un passo indietro.

Il tronista si recherà subito nel dietro le quinte della trasmissione per cercare di placare l'ira della sua pretendente ed evitare che possa andare via.