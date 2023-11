Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre rivelano che Matteo si mostrerà disperato per i suoi debiti e cercherà la somma di denaro da dover versare quanto prima al suo strozzino.

Vito, invece, prenderà in considerazione l'idea di restare a Milano e stare al fianco della sua fidanzata dedicandosi anche ad una nuova attività professionale.

Tra Vittorio e Matilde ci sarà un feeling sempre più speciale che scatenerà la furia di Tancredi.

Matteo disperato per i suoi debiti nelle nuove trame della soap opera Rai

Matteo sarà al centro delle nuove trame della soap opera dato che il suo strozzino continuerà a stargli col fiato sul collo e chiederà con insistenza la somma di denaro che deve restituirgli.

Il giovane Portelli, però, non sa dove recuperare quei soldi e si ritroverà così in grande difficoltà al punto da dover vendere degli oggetti personali che gli erano stati regalati anche da suo fratello.

Matteo sarà a dir poco disperato e, quando Marcello si renderà conto che c'è qualcosa che non va, il contabile del grande magazzino milanese deciderà di uscire allo scoperto e confessare la verità su quanto sta succedendo.

Marcello e suo fratello Matteo si ritrovano ai ferri corti

La reazione di Marcello non sarà proprio delle migliori: in un primo momento si scaglierà contro suo fratello per i guai che ha combinato e si rifiuterà di dargli una mano.

Un modo di fare che lascerà senza parole Matteo tanto da portarlo a valutare la possibilità di lasciare il suo incarico all'interno del grande magazzino milanese.

A quel punto Marcello tornerà sui suoi passi e, per evitare che Matteo possa gettare all'aria il lavoro fatto in questo ultimo periodo, proverà a trovare una soluzione per convincerlo a restare dicendosi disposto ad aiutarlo.

Vito vuole restare, Tancredi sbotta con Vittorio nei nuovi episodi de Il Paradiso 8

Novità anche per Vito che, nel corso dei prossimi appuntamenti trasmessi fino al 17 novembre, deciderà di restare ancora per qualche tempo a Milano così da recuperare il tempo perso con la sua fidanzata.

Vito prenderà in considerazione anche l'idea di occuparsi della Fabbrica Colombo e dare una mano ad Ezio e Gloria che si trovano ancora in grande difficoltà con la loro attività.

Tancredi, invece, si mostrerà a dir poco furioso nei confronti di Vittorio dopo averlo visto conversare amabilmente con sua moglie Matilde ad un evento.

La rabbia prenderà il sopravvento e Tancredi si scaglierà furiosamente contro il suo nemico, al punto da mettere in imbarazzo Matilde che si ritroverà costretta a scusarsi con il suo ex socio in affari.