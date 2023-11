Le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore sulle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 12 al 18 novembre 2023 annunciano che Michael scopre casualmente che Raphael Kofler (Jakob Graf) è un escort pagato dalla sua fidanzata Rosalie (Natalie Alison).

Paul non va all'appuntamento con Josie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Josie e Paul trascorreranno la loro prima notte insieme. Il giorno seguente, i due giovani saranno al settimo cielo dopo aver capito di essere fatti l'uno per l'altra. Per rispetto nei confronti di Constanze, la coppia deciderà di mantenere segreta la propria relazione, vedendosi di nascosto nel bosco.

Lì, Paul e Josie arriveranno casualmente in un luogo "magico", una torre incantata su cui circola una profezia capace di poter far stare insieme per sempre le coppie che vi entrano. A quel punto, i due giovani decideranno di darsi appuntamento lì il giorno seguente per visitarla insieme.

Ma se Josie si recherà alla torre, Lindbergh invece non si presenterà. Triste per il mancato incontro con l'amato, la giovane Klee affronterà con un certo malumore l'esame come sommelier di cioccolato, ottenendo alla fine il diploma.

Hildegard aiuta Carolin a trovare un alloggio

Il piano ideato da Rosalie per fare ingelosire Michael con Raphael avrà successo. Dopo aver visto la fidanzata con l'escort, il medico effettivamente si ingelosirà e deciderà di concentrarsi sulla sua relazione con la giovane Engel.

A quel punto Rosalie riferirà a Raphael di non avere più bisogno dei suoi servigi, convinto però che Michael non la meriti però l'escort si rifiuterà di andarsene e deciderà di corteggiare veramente Rosalie. Ben presto Michael scoprirà casualmente che Raphael è un escort pagato dalla sua compagna. Anziché arrabbiarsi, il medico deciderà di concentrarsi nel recuperare il rapporto con la fidanzata, senza sapere che lei ha accettato un invito dal suo nuovo spasimante.

Dopo aver saputo che Carolin è alla ricerca di un alloggio, Hildegard le proporrà con successo di stare a casa loro.

Nel frattempo, dopo aver visto le foto del servizio fotografico del Furstenhof, Shirin si convincerà che Gerry potrebbe avere un futuro come modello. Henning e Max non saranno dello stesso avviso. Nonostante ciò, Shirin riuscirà a convincere Gerry a posare per un'agenzia di moda.

Infine Erik ed Yvonne decideranno di organizzare una festa per celebrare il diploma raggiunto dalla figlia. Quando l'uomo avrà un problema con l'auto e chiederà aiuto alla giovane Klee, che andrà a prenderlo con la bici. I due ex però finiranno per discutere ed Erik si renderà conto di essere ancora innamorato di Yvonne.