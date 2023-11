Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste su Canale 5 rivelano che Gemma perderà spazio in trasmissione, dato che non sarà costantemente al centro dell'attenzione come è accaduto nel corso di queste ultime settimane.

Roberta e Aurora, invece, continueranno ad essere protagoniste dello show e tra le due ci sarà una nuova accesa lite mentre Maurizio comunicherà la sua decisione di abbandonare il programma.

Gemma Galgani perde spazio nelle nuove puntate di U&D

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti rivelano che Gemma perderà la sua centralità in studio: dopo la rottura definitiva col cavaliere Maurizio, che ha scelto di voltare pagina e di chiudere con la dama torinese, non ci sarà spazio per nuove dinamiche legate al suo personaggio.

Fino a questo momento, Gemma è stata uno dei volti di punta della trasmissione di Maria De Filippi, costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali.

Nel corso delle ultime registrazioni, invece, Gemma ha perso spazio, ritrovandosi così messa in disparte rispetto agli altri protagonisti del talk show di Canale 5.

Scoppia una nuova lite tra Aurora e Roberta in studio

Le anticipazioni delle prossime settimane rivelano che Aurora e Roberta continueranno ad essere le protagoniste indiscusse.

Dopo l'accesa discussione di qualche giorno fa, le due dame del trono over si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti e anche questa volta voleranno parole grosse.

Le anticipazioni di U&D rivelano che Aurora e Roberta saranno protagoniste di una nuova discussione in studio che sfocerà in una lite.

Maurizio lascia la trasmissione per seguire Elena

Per Maurizio, invece, arriverà il momento di abbandonare definitivamente la trasmissione: gli spoiler delle prossime puntate previste su Canale 5, rivelano che il cavaliere si ritroverà messo alle strette da Elena, la dama con la quale sta cercando di costruire il suo percorso sentimentale.

Elena comunicherà la sua intenzione di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi per viversi la sua storia d'amore lontana dai riflettori e soprattutto dai giudizi delle persone, in particolar modo quelli di Tina, che non è mai stata tenera nei suoi confronti.

Nonostante un primo momento di stallo e qualche dubbio, Maurizio si renderà conto di non poter lasciarla andare via da sola e così comunicherà ai presenti in studio la sua decisione di abbandonare la trasmissione per viversi questa storia d'amore con Elena, lontani dai riflettori mediatici.