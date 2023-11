Le trame degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 6 a venerdì 10 novembre vedranno Ezio e Gloria comunicare la volontà di unirsi in matrimonio. Inoltre Flora sarà delusa dal fatto che Guarnieri rimandi sempre il momento delle loro nozze, mentre Irene sarà affascinata da Leonardo Crespi.

Matteo viene ricattato dal suo strozzino

Maria si comporterà in maniera distaccata con Matteo. Quest'ultimo vorrà confrontarsi con la ragazza, ma Irene glielo sconsiglierà. Per Portelli i problemi non saranno finiti, visto che sarà ricattato dal suo strozzino.

Intanto Armando cercherà di capire il motivo dello strano comportamento di Alfredo. Inoltre Tancredi sarà geloso del legame tra Matilde e Conti. Per contrastare i due, inizierà a prendere in considerazione l'idea di acquistare i terreni che la Frigerio vorrebbe dare alla Tessuti Colombo.

Nell'episodio di martedì 7 novembre, Ezio e Gloria comunicheranno di voler convolare a nozze e chiederanno a Vittorio e Matilde di essere loro testimoni. Nel frattempo Tancredi penserà a Fiorenza Gramini come suo prestanome, per potersi impossessare dei terreni della moglie. In tutto questo Irene resterà affascinata quando incontrerà Leonardo Crespi, mentre Marcello esternerà a Salvo il suo malumore per l'assenza di Adelaide.

Matteo e Maria invece avranno modo di parlarsi. Quando però il giovane le chiederà il motivo perché lo eviti, all'improvviso tornerà Vito dall'Australia.

Vito si accorge che Maria è cambiata

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 8 novembre, la famiglia Puglisi sarà felice che Vito è tornato a Milano e confiderà che il ragazzo e Maria possano unirsi in matrimonio.

Intanto Flora presserà Umberto affinché si sposino al più presto, ma lui rimanderà sempre il momento. Inoltre Perico rivelerà il motivo del suo strano atteggiamento. Fiorenza invece stringerà un'alleanza con Tancredi e formulerà una proposta ai Colombo.

Nella puntata di giovedì 9 novembre, Conti cadrà nel tranello ordito dalla Gramini e dal Sant'Erasmo.

Nel frattempo Vito si accorgerà che da quando lui è andato via da Milano, Maria è diventata un'altra persona e che non è pronta a sposarlo. In tutto questo Matilde cercherà di far ragionare i Colombo, mentre Irene ed Alfredo ceneranno insieme al Circolo. In questa occasione la ragazza vedrà di nuovo Crespi.

Fiorenza scontenta della candidatura di Flora a presidente del Circolo

In base agli spoiler di venerdì 10 novembre, Barbieri andrà a Svizzera a trovare Adelaide. Rientrerà però in città, giusto in tempo per le nozze di Ezio e Gloria. I due sposini comunicheranno a Conti e Frigerio la loro scelta in merito al futuro dell'azienda. Intanto Vittorio sarà sempre più preso da Matilde, mentre Vito sarà spaesato. Infine Fiorenza non sarà felice del fatto che Flora si è candidata a presidente del Circolo.