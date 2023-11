Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano continuerà a essere alle prese con le nuove frequentazioni e sentirà il bisogno di scusarsi con uno dei pretendenti presenti per lei. Gli donerà un mazzo di fiori e gli chiederà perdono per averlo trattato in maniera fredda durante il loro primo incontro in studio.

Ida chiede scusa a uno dei suoi pretendenti, anticipazioni Uomini e donne

Ida Platano si ritroverà ad accogliere in studio un'ondata di pretendenti pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare la sua fiducia.

La tronista resterà particolarmente colpita da un ragazzo che riuscirà a far breccia nel suo cuore e col quale si dirà disposta ad approfondire la conoscenza.

Ida sentirà anche il bisogno di porgere le sue scuse a uno dei corteggiatori [VIDEO] che è arrivato in trasmissione nella passata registrazione del talk show sentimentale di Canale 5: gli porterà in studio un mazzo di fiori e sarà intenzionata a farsi perdonare per il modo freddo in cui lo ha trattato al loro primo incontro.

Armando Incarnato già assente in studio

Dopo il suo rientro in studio Armando Incarnato non ha preso parte all'ultima registrazione. Il cavaliere, dopo un lungo periodo di assenza, ha scelto di rimettersi in gioco per cercare nuovamente la sua anima gemella, ma nel corso delle prossime puntate risulterà già assente in studio.

Al momento non si conoscono i motivi: potrebbe aver saltato la registrazione per motivi personali, non è detto che abbia già scelto di rinunciare alla trasmissione.

Gemma perde spazio nelle prossime puntate del talk show

Gemma, invece, passerà in secondo piano nel corso delle prossime puntate di questa edizione del talk show.

La dama aveva scelto di farsi avanti con il suo ex Silvio, ammettendo di essere interessata a riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Silvio però ha rifiutato la sua proposta e ha scelto di andare avanti e voltare pagina, senza tornare a rimuginare sul passato.

Gemma si ritroverà così senza nuovi pretendenti interessati a lei e per il momento perderà spazio in trasmissione, cedendo "lo scettro" alla sua amica Ida Platano.

Silenzio anche sulle vicende dei due tronisti che stanno portando avanti il loro percorso in studio, in attesa di arrivare alle scelte finali che potrebbero slittare direttamente ai primi mesi del 2024.