Le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse su Rai 3 giovedì 23 e venerdì 24 novembre rivelano che il piccolo Antonio sta per apprendere che sua madre Viola e suo padre Eugenio hanno deciso di separarsi. Il rapporto fra i due è mutato dopo che la donna ha da tempo "perso la testa" per il poliziotto Renda. Parlare con il bambino, però, non sarà affatto una passeggiata per i due genitori.

Nel mentre Riccardo sarà alle prese con l'arrivo a Napoli della madre Isabella, che vuole cercare di ristabilire un rapporto fra loro.

Ci sarà spazio anche per uno spiacevole inconveniente che accadrà ai danni del piccolo Lollo e che porterà i suoi genitori a discutere per l'ennesima volta.

Intanto Lara sta per tornare in libertà: i suoi giorni in carcere stanno per concludersi e quindi Marina sarà molto preoccupata per il piano che lei e il marito hanno ordito per toglierla di mezzo, in quanto teme che qualcosa possa andare storto.

Puntata del 23 novembre di Upas: dubbi sul ritorno di Isabella

Nella puntata di giovedì 23 novembre per Viola ed Eugenio arriverà il momento di parlare con il piccolo Antonio. I due, ormai decisi a prendere strade diverse, dovranno informare il figlio della separazione, ma non sarà una situazione facile da affrontare, in quanto sono consapevoli che la notizia potrebbe farlo soffrire.

Intanto Marina Giordano e Roberto Ferri fremeranno nell'attesa di scoprire se il loro piano volto ad togliere di mezzo definitivamente Lara Martinelli fallirà oppure se andrà a buon fine.

Nel mentre ci sarà aria di incertezza a Palazzo Palladini dopo il rientro a Napoli della madre di Riccardo, la signora Isabella. Il dottore del San Filippo si convincerà che la donna - dopo aver conosciuto la nuora Rossella - ora voglia ricucire il loro rapporto, anche se non è da escludere che possa avere un altro scopo in mente.

Spoiler del 24 novembre: Filippo vuole assumere uno speaker in radio, un piccolo incidente per Lollo

Nell'ultimo appuntamento settimanale di Upas di venerdì 24 novembre 2023 Filippo vorrà dare una sferzata di novità al programma radiofonico di Michele e quindi sarà alla ricerca di un nuovo speaker da affiancare al conduttore.

Spazio anche a Mariella e Guido Del Bue, i quali avranno l'ennesima discussione. A far scattare la scintilla sarà un incidente che capiterà al piccolo Lollo a scuola. I due coniugi dovranno cercare di mantenere i nervi saldi e il controllo della situazione.