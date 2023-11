Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso delle prossime settimane di novembre su Canale 5, rivelano che non ci sarà nessun ritorno in studio per Ida Platano.

Nonostante le voci insistenti di una crisi in corso con Alessandro e il sospetto di un possibile ritorno in scena di Ida, l'appuntamento con il talk show di Canale 5 non prevede il rientro della dama siciliana.

Maurizio, invece, dopo essere stato uno dei protagonisti di questo inizio stagione del programma, deciderà di lasciare definitivamente la trasmissione e farsi da parte.

Ida Platano non ritorna in studio nelle prossime puntate di U&D

Le anticipazioni di Uomini e donne raccontano che con le prossime puntate di novembre non si assisterà al rientro in scena di Ida Platano.

La dama siciliana, contrariamente ad ogni aspettativa e ad ogni sogno dei fan, non farà parte del cast del trono over delle prossime settimane.

Le voci riguardanti una sua crisi in corso con Alessandro Vicinanza si fanno sempre più insistenti, alimentate anche dal silenzio della coppia che ha scelto di ignorare le richieste dei numerosi fan che vorrebbero spiegazioni su quanto sta succedendo.

Al momento, quindi, il rientro in scena della dama siciliana non è previsto né come volto del parterre over né per raccontare la verità su quanto sta accadendo con Alessandro fuori dal programma.

Elena critica il comportamento di Maurizio

Al contrario, invece, tra coloro che saranno al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show spicca il nome di Maurizio, che si ritroverà a fare i conti con una scenata di Elena.

La dama non gradirà alcuni atteggiamenti assunti dal cavaliere nel corso delle ultime settimane con le altre dame del parterre, motivo per il quale metterà in discussione la loro relazione.

Elena spiazzerà tutti nel momento in cui annuncerà di essere pronta a lasciare da sola la trasmissione di Canale 5 e quindi ad abbandonare il parterre over senza Maurizio.

Maurizio lascia la trasmissione assieme alla dama Elena

Tanto basterà per far scattare la molla del cavaliere senior che, a quel punto, si renderà conto di dover intervenire al più presto per evitare il peggio.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne raccontano che Maurizio deciderà di non lasciarla andare da sola, bensì di abbandonare il programma con lei e in tal modo andare via assieme.

Si assisterà così all'uscita di scena di Maurizio che, dopo essersi messo in gioco per cercare di conquistare il cuore di Gemma, sembra aver trovato la sua anima gemella in Elena, tanto da ritenersi pronto ad andare via con lei dalla trasmissione di Canale 5.