Il finale della soap opera turca Terra Amara si preannuncia movimentato. La protagonista Zuleyha Altun continuerà a non essere fortunata sentimentalmente, visto che perderà la vita anche il secondo marito Hakan Gumusoglu, il quale verrà ucciso da Betul a colpi di arma da fuoco nel tentativo di salvare la moglie facendole da scudo con il proprio corpo.

Zuleyha in preda allo sconforto totale per essere rimasta nuovamente vedova, si sfogherà con Fikret Fekeli dicendogli: "L'amore mi ha portato solo male".

Spoiler turchi, Terra amara: Sermin e la figlia Betul cadono in una trappola di Colak, Hakan viene ucciso

Negli episodi conclusivi della telenovela, Hakan (Ibrahim Celikkol), il nuovo marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek), aiuterà l’amico Abdülkadir (Erkan Bektaş) a fuggire da Cukurova per non farlo finire in carcere.

Nel contempo Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik) cadranno in una trappola di Colak (Altan Gördüm), dato che rimarranno senza parole quando scopriranno che ha inscenato la sua morte: le due donne infatti credevano che avrebbero ereditato tutta la sua fortuna.

In seguito Betul si introdurrà a villa Yaman per uccidere Zuleyha: quest’ultima sarà messa in salvo da Hakan, il quale verrà ferito al petto per averle fatto da scudo con il suo corpo.

Il ricco imprenditore sarà ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi, e purtroppo morirà anche se i medici faranno il possibile per salvarlo.

Colak sospetta che la morte di Hakan sia una montatura, Cevriye vuole conquistare Gaffur

A questo punto Betul farà perdere le sue tracce, mentre Altun da una parte si dispererà per tutto ciò che ha perso, dall’altra sarà grata per avere due figli.

Zuleyha per riprendersi potrà contare sul supporto di Fikret (Furkan Palali) e Lütfiye (Hülya Darcan).

Intanto Colak sospetterà che la morte di Hakan sia una montatura attuata da Altun per vendicarsi di Betul.

In seguito Zuleyha diventerà una delle donne più ricche di Cukurova grazie all’eredità del defunto Hakan, invece Betul verrà cacciata da Abdülkadir quando chiederà a lui e a Vahap (Ergün Metin) di portarla nel loro nascondiglio.

Poco dopo Abdülkadir farà un passo indietro, visto che penserà di servirsi della complicità di Betul per scappare con il fratello Vahap.

Nel contempo Gaffur (Bülent Polat) dopo la morte della moglie Saniye (Selin Yeninci), rimasta vittima di un incidente stradale, deciderà di incontrare una donna in compagnia della figlia adottiva Uzum (Neva Pekuz): a sorpresa la corteggiatrice dell’ex capomastro non si presenterà al loro appuntamento. Intanto la nuova cuoca Cevriye (Irmak Aydın) della tenuta Yaman non mollerà la presa, visto che sarà determinata più che mai a fare breccia proprio nel cuore di Gaffur.