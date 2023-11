Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà una lite tra Ida e Roberta, durante la quale verrà tirato in mezzo anche Riccardo Guarnieri. L'ormai ex fidanzato storico di Ida verrà citato in studio nonostante ormai abbia scelto di non far più parte del parterre over.

Claudia, intanto, deciderà di farsi avanti nuovamente con Alessio e proverà a riprendere la loro storia d'amore, ma senza riuscirci.

Scoppia la lite tra Ida e Roberta nelle prossime nuove puntate

Marco Antonio deciderà di uscire in esterna con Roberta Di Padua e tra i due scatterà un bacio tale da suscitare accese discussioni in studio.

Il cavaliere da un po' di tempo stava portando avanti la frequentazione con Manuela che, assistendo a questa scena con la Di Padua, deciderà di troncare la loro conoscenza e voltare pagina.

Il bacio tra i due porterà anche Ida Platano a intervenire e puntare il dito contro Roberta, accusandola di essere sempre pronta a infilarsi in mezzo ai rapporti degli altri per creare tensioni. Ida citerà le sue precedenti storie d'amore e tirerà in ballo anche Riccardo Guarnieri, l'ex fidanzato storico col quale ha vissuto una lunga e tormentata storia d'amore.

Ida Platano cita il suo ex Riccardo Guarnieri

Ida rinfaccerà a Roberta che, proprio come avrebbe fatto tra Marco Antonio e Manuela, in passato si era intromessa pure nella sua relazione con Riccardo e successivamente anche in quella con Alessandro Vicinanza, creando delle tensioni.

Le anticipazioni sul talk show di Maria De Filippi rivelano che le due donne si ritroveranno ben presto ai ferri corti e la discussione porterà la tronista in carica a scoppiare in lacrime.

Successivamente ci sarà un ulteriore confronto e anche Roberta non riuscirà a trattenere le lacrime, fino ad arrivare a un abbraccio "chiarificatore" che partirà dalla tronista.

Cristina si presenta con un regalo per Alessio, ma lui non cambia idea

In attesa di scoprire se Riccardo Guarnieri replicherà o meno a queste critiche mosse dalla sua ex nei confronti di Roberta, gli spoiler delle prossime puntate rivelano che Claudia deciderà di farsi avanti con Alessio dopo il rifiuto da parte del cavaliere.

La dama del trono over si presenterà in studio con un regalo: una cornice con la loro foto, anche se Alessio ribadirà che non è disposto affatto a ricominciare. Il cavaliere considera chiusa la loro frequentazione e deciderà di andare avanti e gettarsi a capofitto in nuove frequentazioni nello studio del talk show di Maria De Filippi.