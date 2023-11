Cambio programmazione per Uomini e donne nel palinsesto di dicembre: la trasmissione non sarà in onda regolarmente per tutto il mese.

Come di consueto Maria De Filippi osserverà un periodo di stop in daytime per la sosta natalizia che porterà alla sospensione momentanea del programma. Il dating show tornerà in onda regolarmente a gennaio con la fine delle festività.

L'appuntamento con Uomini e donne si ferma a dicembre per lo stop natalizio

La programmazione di Uomini e donne del mese di dicembre subirà uno stop nel corso della settimana che va dal 18 al 22, quando comincerà la pausa natalizia.

Maria De Filippi si fermerà per un periodo di tempo e con lei le sue trasmissioni che tutti i giorni tengono compagnia a milioni di spettatori.

La messa in onda del talk show dei sentimenti riprenderà regolarmente a partire dall'8 gennaio, quando ritorneranno in onda i nuovi appuntamenti.

Stessa sorte anche per Amici 23 che si fermerà di domenica pomeriggio e verrà sospeso anche nella fascia del daytime feriale di Canale 5.

Maria De Filippi domina gli ascolti del pomeriggio televisivo

Uno stop per la conduttrice che anche quest'anno sta regalando numeri strepitosi alla rete ammiraglia Mediaset sia in daytime che nella fascia di prime time.

La media attuale di U&D supera la soglia dei 2,7 milioni di spettatori con punte che sfiorano anche i tre milioni e quasi il 30% di share.

Ottimi risultati anche per Amici 23, che con la puntata del 12 novembre ha registrato il miglior risultato di questa stagione con oltre 3,1 milioni di spettatori e quasi il 24% di share.

Complice la messa in onda del "best of" di Domenica In su Rai 1, Maria De Filippi ha trionfato nella prima parte del pomeriggio permettendo anche al talk show Verissimo, in onda subito dopo Amici, di vincere la gara auditel.

L'arrivo di Ida Platano come nuova tronista scatena accese polemiche tra i fan

In attesa dello stop natalizio i prossimi appuntamenti del talk show si preannunciano molto attesi dai fan anche per il debutto di Ida Platano come nuova tronista.

L'ex volto del trono over, dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, ha accettato la proposta della redazione di ripartire dal trono classico e mettersi nuovamente in gioco per cercare l'anima gemella.

Il ritorno di Ida ha subito scatenato accese polemiche sui social tra i fan della trasmissione. In tanti sostengono che Maria De Filippi avrebbe dovuto dare spazio a volti nuovi dopo l'addio al trono di Manuela Carriero, piuttosto che puntare ancora sull'amica di Gemma Galgani.