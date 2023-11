Il debutto di Ida Platano sul trono di U&D deve ancora andare in onda, ma da giorni sul web non si parla d'altro. Tra i tanti che hanno commentato il ritorno della parrucchiera nel cast del dating-show c'è anche Karina Cascella, ex opinionista tv e oggi titolare di un ristorante. La donna si è detta scioccata da questa notizia e dalla velocità con la quale la bresciana, ma anche la gente in generale, riesce a dimenticare un amore importante e a rimettersi subito in gioco.

La frecciatina alla ritrovata protagonista di U&D

Ida Platano è sul trono di U&D da meno di una settimana (dalla registrazione che si è svolta lo scorso 7 novembre) ma sono già tante le polemiche che sono nate sul suo ritorno e sulla scelta della redazione di affidare proprio a lei la poltrona rossa rimasta vacante dopo il ritiro di Manuela Carriero.

La notizia della "promozione" della parrucchiera da dama degli Over a tronista, infatti, ha fatto il giro del web e ha spiazzato tutti: la 42enne è tornata single da circa un mese e l'ufficialità della rottura è stata data solo nel corso delle riprese di martedì scorso.

Tra i tantissimi fan che non si aspettavano di vedere Ida nel cast del Trono Classico c'è anche una vecchia conoscenza del programma, Karina Cascella, storica opinionista del dating-show e di altri format Mediaset.

Il retroscena sull'ex coppia di U&D Over

L'altra sera Karina ha risposto alle domande dei fan su Instagram e non ha risparmiato commenti pungenti ad alcuni protagonisti di U&D di questo periodo.

Quando i follower le hanno chiesto un parere sul ritorno di Ida da tronista, l'opinionista tv ha fatto sapere: "Sono rimasta scioccata da questa cosa".

"Lei ed Alessandro sono venuti da me al Matambre (il suo ristorante, ndr) poco tempo fa ed erano super carini", ha raccontato Cascella sui social network.

Queste parole coincidono con quanto ha dichiarato Vicinanza pochi giorni fa, ovvero che è stato lui a lasciare Platano il 13 ottobre scorso e poi lei è rientrata nel cast del dating-show il 7 novembre, quindi circa tre settimane dopo.

"Io non capirò mai come si fa a lasciarsi e a rimettersi subito in gioco, dopo poco tempo. Forse sono fatta male io, ma un sentimento avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere oppure no?", ha concluso la napoletana con quella che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata a Ida.

Il parere su Maurizio, Elena e l'addio a U&D

Karina ha espresso un'opinione anche su altri due protagonisti assoluti delle ultime puntate di U&D, la coppia che ha detto addio al cast venerdì scorso con un'uscita di scena inaspettata e spettacolare.

"Maurizio non lo capisco ed Elena non vi dico. Sono d'accordo con Gianni e Tina, penso che avessero un piano e sono scappati quando li hanno messi alle strette", ha sostenuto Cascella su Instagram.

Laudicino e Di Brino hanno lasciato il programma insieme e, stando ai contenuti che stanno postando sui social network da qualche giorno, la frequentazione continua a gonfie vele.