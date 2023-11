Nella sua prima intervista da tronista di Uomini e donne Ida Platano ha voluto mettere in guardia i suoi corteggiatori. Viste le esperienze passate nel parterre over, durante il suo trono non ricorrerà nessun corteggiatore. Per Ida, però, c'è un altro aspetto ancora più importante: prima di tutto i suoi pretendenti dovranno ottenere l'approvazione di suo figlio Samuele.

Ida avverte i corteggiatori: 'Ci sono cose che non mi piacciono'

Sull'ultimo numero di Uomini e donne Magazine è presente la prima intervista di Ida Platano in qualità di tronista [VIDEO].

Una situazione inedita non solo per lei ma anche per il pubblico che segue da anni Uomini e donne: mai prima d'ora una persona over 40 è salita sul trono. L'avvento di Ida dà inizio a una nuova era per il trono classico, come ha dichiarato la stessa Maria De Filippi nel momento della presentazione.

In questa intervista Ida ha voluto mettere in chiaro alcune cose, lanciando una sorta di avvertimento ai suoi corteggiatori: "Ci sono delle cose che non mi piacciono, però è anche vero che se una persona mi piace veramente tanto posso passarci sopra. Poi alcuni aspetti si possono perfezionare con il tempo".

Ida mette le cose in chiaro: 'Non rincorrerò più nessuno'

L'altro messaggio che la tronista ha voluto mandare ai corteggiatori è questo: "Non rincorrerò più nessuno o mi strapperò i capelli".

Ida ha imparato la lezione dopo le tante delusioni amorose del passato e ora sta affrontando questa nuova esperienza con uno spirito diverso. Di certo, come ha ammesso Ida, farà ancora degli sbagli, visto che gli errori in genere si fanno quando si è innamorati. Cercherà di non "prendere un abbaglio", ma non si sa cosa ha in serbo il futuro.

Di una cosa però è sicura: "L’unica cosa su cui veramente non transigo è mio figlio: se qualcuno vuole stare con me deve accettarlo".

La reazione del figlio Samuele

Proprio parlando del figlio Ida ha svelato un retroscena. Quando il bambino ha saputo che la madre sarebbe diventata tronista a Uomini e donne, le ha detto che non poteva farlo per via dell'età.

Poi Samuele ha capito che la trasmissione è cambiata e che sta dando l'opportunità anche a persone over 40 di salire sul trono. Il bambino si è detto felice per la mamma, ma l'ha invitata a stare attenta. "Lui mi vuole vedere stare bene" ha dichiarato Ida, che ha poi confessato che il figlio probabilmente non la seguirà assiduamente. Lei, comunque, chiederà il suo parere prima di proseguire la conoscenza con i corteggiatori.