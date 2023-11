La soap opera italiana Il paradiso delle signore va in onda con delle puntate inedite su Rai 1 anche nella settimana dal 13 al 17 novembre 2023: le anticipazioni annunciano che Matteo troverà il coraggio di raccontare a suo fratello Marcello tutta la verità sui debiti che ha contratto con Mancino.

Le vicende della settimana saranno incentrate anche sulla gelosia di Alfredo per Leonardo, sulla decisione di Vito di acquistare la Tessuti Colombo, mentre Flora vince le elezioni al circolo e ne diventa presidentessa.

Vito decide di acquistare la tessuti Colombo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore segnalano che Leonardo Crespi si presenterà a Irene e ciò verrà visto con sospetto dal fidanzato Alfredo.

Dopo aver fatto da prestanome a Tancredi, Fiorenza gli chiederà un grosso favore in cambio. Marcello si renderà conto che qualcosa non va in Matteo. Quest'ultimo tenterà di recuperare i soldi che deve a Mancino senza riuscirci. La situazione peggiorerà quando l'usuraio si avvicinerà a Maria e le chiederà di salutargli Matteo. Quest'ultimo interpreterà il gesto di Mancino come un avvertimento e deciderà di confessare la verità a Marcello. Dopo la sfuriata di quest'ultimo, il giovane Portelli deciderà di lasciare il Paradiso, ma il fratello gli chiederà di restare.

Dopo aver saputo che al Paradiso ci sono problemi di riassortimento della merce, Matilde si offrirà di aiutarli per risolvere il problema.

Intanto Vito proporrà a Maria di trasferirsi in Australia o di rivelare un'attività a Milano per costruirsi un futuro insieme. La giovane si prenderà del tempo per riflettere sulla proposta, discutendone co i suoi famigliari più stretti.

Più tardi, Vito verrà a sapere delle difficoltà della Tessuti Colombo e si offrirà di acquistarla.

Flora verrà eletta presidentessa del circolo

Leonardo si recherà al Paradiso per incontrare Vittorio e verrà a sapere che Irene lavora lì, poi Alfredo lo incontrerà in caffetteria e non né sarà molto felice.

Intanto Flora ascolterà una discussione in cui Tancredi ed Umberto parlano di Fiorenza Gramini.

Sempre al circolo Tancredi assisterà a un momento di sintonia fra Vittorio e Matilde e si ingelosirà così tanto da fare una scenata a Conti. In tutto questo Flora verrà eletta presidentessa del circolo, a questo vorrebbe anche sposarsi con Umberto che però non pare avere particolare fretta.

Prima di vendere al Tessuti Colombo a Vito, Ezio e Gloria chiederanno consiglio a Matilde. Intanto Tancredi cercherà di corrompere Fiorenza Gramini per impedirle di raccontare la verità a Vittorio sulla loro alleanza, ma lei invece si presenterà da lui per vuotare il sacco.