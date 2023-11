Alberto sarà sempre più spietato con Clara, dato che avrà intenzione chiedere l'affido esclusivo di suo figlio. Non gli piacerà che la ex abbia ancora dei rapporti con Eduardo, che ritiene un uomo pericoloso. Nunzio, invece, riceverà un'amara sorpresa da parte di Diana: si rifiuterà di partire con lui per un weekend romantico. Marina si mostrerà preoccupata per la scarcerazione di Lara, mentre Riccardo affronterà l'arrivo del tutto inaspettato a Napoli della mamma Isabella. Tutto questo e molto altro nelle puntate di Un posto al sole in onda tra il 20 e il 24 novembre.

Alberto spietato nei confronti di Clara

Alberto continuerà a essere sul piede di guerra con Clara, la mamma di suo figlio, perché non accetterà il fatto che la donna continui ad avere una feeling speciale con il pericoloso Eduardo.

Nei prossimi episodi della soap Palladini si metterà all'opera per cercare di ottenere al più presto l'affido esclusivo del bambino: lo scopo sarà quello di cercare un appiglio per far sì che ciò possa accadere.

Un duro colpo per Clara, che sarà disperata per questa situazione, ma potrà contare sul supporto e il sostegno di Rosa, che sarà al suo fianco e proverà a darle forza.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Nunzio viene rifiutato da Diana

Nunzio, invece, si renderà conto che deve trovare un modo per scacciare Rossella dalla sua mente, così organizzerà un weekend con Diana, convinto del fatto che la donna sia concorde con la sua proposta.

La reazione di Diana però non sarà quella sperata: rifiuterà la proposta di Nunzio e preferirà non passare del tempo con lui, forse consapevole del fatto che non nutre un vero interesse nei suoi confronti.

Filippo sarà impegnato in una nuova missione: cercare uno speaker radiofonico che faccia da spalla a Michele nella sua chiacchierata trasmissione.

Riccardo non è felice di rivedere la sua mamma a Napoli

Riccardo affronterà l'arrivo della mamma Isabella a Napoli, ma non sarà affatto contento di vederla. Rossella, al contrario, si mostrerà particolarmente gentile nei confronti della donna e tra le due nascerà un feeling speciale.

Isabella non risparmierà dei complimenti smielati alla sua futura nuora, in particolar modo per il buon gusto con cui ha arredato la casa.

Un modo di fare che infastidirà particolarmente Riccardo, tanto da chiedere a Rossella di non fidarsi della mamma.