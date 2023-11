Le puntate de Il Paradiso delle signore del 21 e 22 novembre segneranno una svolta importante nella vita di Tancredi. È sotto minaccia, Vittorio sa che il mobilificio della famiglia di Matilde è andato a fuoco a causa sua e vorrebbe rendere pubblica la cosa. Tancredi lo affronterà, ma proprio nel momento cruciale verrà investito da una macchina ed entrerà in coma.

Tancredi confida a Umberto le sue colpe in merito all'incendio

Tancredi si trova con le spalle al muro: Vittorio è a conoscenza della sua colpa nell'incendio al mobilificio della famiglia di Matilde e a quanto pare è pronto a rendere pubblica la verità, soprattutto a raccontare alla moglie ciò che è successo.

Tancredi non se la sentirà assolutamente di ammettere a Matilde le sue colpe, per questo chiederà a Vittorio del tempo prima di svelarle tutta la verità e glielo consentirà.

Tancredi, però, faticherà a mantenere questo macigno dentro di sé, così confiderà le sue colpa relative all'incendio a Umberto Guarnieri.

Tancredi viene investito da un'auto

Tancredi, però, non sembrerà così contrito per ciò che ha combinato al mobilificio e soprattutto non sembrerà sentirsi in colpa nei confronti della moglie. Sarà sempre più agguerrito e vorrà ovviamente vincere su Vittorio, così minaccerà Diletta perché vorrà che la ragazza agisca contro di lui, ma lei non sembrerà disposta a cedere ai suoi ricatti.

La tensione sarà alle stelle e Tancredi non avrà più attenzione di tirarsi indietro, anzi vorrà affrontare il toro con le corna.

Andrà da Vittorio per un confronto vis-à-vis che alla fine degenererà. Proprio nel momento in cui il confronto si farà veramente aspro accadrà l'impensabile: Tancredi verrà investito da un'auto [VIDEO] ed entrerà in coma: riuscirà a salvarsi?

Vittorio inizia a fidarsi di Marcello

Vittorio Conti dovrà fare i conti anche con l'intraprendenza di Marcello Barbieri.

Lui si occupa di gestire il patrimonio della Contessa Adelaide, per questo vorrà entrare anche negli affari del Paradiso. Andrà dritto da Vittorio Conti e gli chiederà di essere maggiormente coinvolto nelle attività amministrative del grande magazzino. Il direttore farà un piccolo passo e gli darà un ufficio tutto suo, ma è chiaro che deve fare qualcosa in più per conquistare la sua fiducia.

Alla fine, però, anche Vittorio riuscirà a "lasciarsi andare" e a fidarsi di Marcello. Per questo accetterà la sua proposta e gli consentirà di occuparsi della parte economica di una nuova campagna pubblicitaria del grande magazzino. Marcello, però, dovrà stare molto attento: se da una parte ci sarà la fiducia di Vittorio, dall'altra ci saranno gli ostacoli che gli metterà sulla sua strada Umberto Guarnieri.