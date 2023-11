Domenica 19 novembre andrà in onda su Canale 5 la puntata di Amici che è stata registrata giovedì 16. Le anticipazioni fanno sapere che Matthew ha vinto la sfida ed è rimasto nella scuola mentre Simone e Holy Francisco sono a rischio per volere dei loro insegnanti. La professionista di latinoamericano Francesca Tocca, invece, è stata sostituita dopo essersi infortunata alle prove: con Giovanni ha danzato la new entry Elisa. Sui social, intanto, si vocifera che Elia sarebbe stato eliminato a porte chiuse perché una fan l'avrebbe visto e fotografato in stazione.

Matthew si salva

Nel corso della nona puntata di Amici si è svolta la sfida che Matthew aveva in programma da una settimana: le anticipazioni fanno sapere che il cantante ha battuto il suo avversario e ha ripreso posto nella classe 2023/2024.

Le gare dello speciale che sarà trasmesso in tv il 19 novembre, però, sono state decisive per altri allievi della scuola: Elia si è classificato ultimo ed è finito direttamente in sfida, anche se nelle ultime ore sono trapelate strane indiscrezioni su questa vicenda.

Venerdì 17 novembre sul web si è sparsa la voce secondo la quale il ballerino sarebbe stato eliminato al termine dell'ultima registrazione, tant'è che una fan l'avrebbe avvistato e fotografato alla stazione di Tiburtina in mattinata.

La pagina Twitter che ogni settimana riporta gli spoiler sul talent-show, inoltre, nella giornata ha raccontato: "Da notizie giunte più che attendibili, vi confermo che Elia è stato eliminato. Ancora non si conoscono le modalità, se tramite sfida o altro".

Una sostituzione tra i professionisti di Amici

Tra le altre anticipazioni che sono trapelate sulla nona puntata di Amici spiccano quelle sugli allievi che hanno affrontato i compiti che i professori gli hanno assegnato in settimana.

Giovanni è stato messo alla prova dalla maestra Celentano con un passo a due che ha dovuto eseguire con una nuova partner di scena. Francesca Tocca si è infortunata in sala prove e ad accompagnare il latinista sul palco è stata la new entry Elisa.

Holy Francisco, invece, ha interpretato il brano "Next to you" su richiesta di Lorella Cuccarini ma non ha convinto nessuno, tant'è che la sua tutor Anna Pettinelli gli ha sospeso la maglia nell'attesa di avere un confronto con lui nella scuola.

Un altro titolare che non ha ancora la felpa è Simone: Emanuel Lo ha esaminato per la terza volta il suo alunno e ha scelto di rimandare alla prossima volta la decisione definitiva sulla sua permanenza nel cast.

Gli ospiti del prossimo appuntamento: da Michele Bravi a Wax

A primeggiare nelle tante gare della nona puntata di Amici sono stati: Nicholas in quella giudicata da Garrison per la conquista di un punto in più, Gaia in quella di ballo (prima grazie al premio vinto da Borgogni, altrimenti in testa ci sarebbe stato Dustin) e Ayle.

Il giudice Achille Lauro è stato conquistato dalla versione di "Margherita" dell'allievo di Anna Pettinelli, mentre non ha apprezzato la cover di Holy Francisco, ancora ultimo in classifica.

Al alternarsi sul palco, inoltre, ci sono stati molti ospiti: Michele Bravi ha presentato il suo nuovo brano "Odio" accompagnato da Isobel e Giulia Stabile, Wax è tornato in studio per cantare l'inedito "After".