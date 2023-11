Nuovi scenari renderanno ancora più avvincenti le puntate di Un posto al sole in programma nella settimana prossima, fino al 24 novembre. In radio ci sarà aria di cambiamenti, perché Filippo sarà determinato a dare una svolta significativa al suo progetto editoriale. Il figlio di Roberto deciderà di assumere un altro speaker, ma come reagirà Michele a questa iniziativa?

Intanto per Clara sono in arrivo dei brutti guai a causa dell'iniziativa di Alberto, determinato a portarle via il figlio Federico.

A Palazzo Palladini ci sarà un po' di caos nei vari appartamenti.

L'arrivo di Isabella, nonché madre di Riccardo, contribuirà a movimentare i preparativi nuziali del dottore e di Rossella.

Ida cadrà nello sconforto e ci penserà Diego a supportarla. Eugenio e Viola vorranno separarsi e decideranno di informare il figlio.

Alberto vuole ottenere l'affido esclusivo di Federico

Le anticipazioni raccontano che Diana farà una sorpresa a dir poco amara a Nunzio, mentre Filippo sarà determinato ad assumere un nuovo speaker radiofonico che possa collaborare con Michele.

Dopo aver visto la sua ex in compagnia di Eduardo Sabbiese, che si è rifugiato da lei per scampare alla rabbia dei camorristi, Alberto sarà più determinato che mai a portare via il figlio a Clara. Per farlo, però, l'avvocato Palladini dovrà necessariamente trovare un valido appiglio per ottenere l'affido esclusivo.

In vista dell'imminente scarcerazione di Lara, Marina e Roberto saranno in apprensione mentre Gabriella si accingerà a mettere in atto il suo misterioso tranello che, in un modo o in un altro darà una mano a Ferri e Giordano. Tutto questo non farà altro che preoccupare Lara per la sua stessa incolumità. Al Vulcano arriverà una donna che solleverà la curiosità dei presenti: si tratta di Isabella, la madre di Crovi.

Arriva Isabella a Palazzo Palladini, incidente per Lollo

Tra Riccardo e Rossella le cose non sembreranno andare per il meglio. A causa di un problema professionale i due saranno in conflitto. Al contrario, tra la dottoressa e la madre di Riccardo si instaurerà subito un buon feeling. Tuttavia, la presenza della signora Isabella porterà caos nell'organizzazione del matrimonio dei due giovani dottori.

In vista della sua ripartenza, però, la donna vorrà a tutti i costi ristabilire un buon rapporto con il figlio. A Palazzo Palladini Ida vivrà un momento di sconforto, ma ci penserà Diego a risollevarle l'umore facendole capire che ci sarà sempre per lei.

Dopo aver confessato la verità al marito circa i suoi sentimenti per un altro uomo, Viola ed Eugenio si accingeranno a informare il figlio sulla loro separazione. Infine ci sarà un incidente che coinvolgerà Lollo e che porterà Mariella e Guido a discutere per l'ennesima volta.