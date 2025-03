Martina sarà portata in manicomio in piena notte nelle puntate dal 10 al 16 marzo de La Promessa e ad accompagnarla saranno Margarita e Ayala. Le anticipazioni rivelano che Cruz si opporrà con forza alla denuncia contro Martina, ma a quel punto Ayala sarà ancora più duro. Il conte non accetterà altre ingerenze e deciderà che la ragazza dovrà essere ricoverata in un ospedale psichiatrico.

Il triste destino di Martina

Le anticipazioni de La Promessa dal 10 al 16 marzo raccontano che Martina sarà al centro delle scene. Margarita e Cruz si schiereranno a favore della ragazza e proveranno a convincere Ayala a non denunciare Martina.

Il conte accetterà la richiesta di Cruz e Margarita, ma la sua decisione sarà ancora peggiore della denuncia alla Guardia Civile. Il conte, infatti, annuncerà che per evitare il carcere Martina dovrà andare in sanatorio. Tutti saranno sconvolti all'idea he la ragazza finisca in manicomio, ma Ayala non accetterà nessuna opposizione. Il conte si impegnerà talmente tanto nella sua causa che alla fine riuscirà anche a convincere Margarita ad appoggiarlo. Ayala spiegherà di aver scelto una clinica all'avanguardia dove Martina starà sicuramente bene. Nel frattempo, Catalina cercherà delle prove a favore di sua cugina e a questo proposito interrogherà Petra. La governante approfitterà del momento per dire a Catalina che Ayala ce l'ha da sempre con Martina ed insinuerà in lei il dubbio che il conte abbia assunto da solo la cicuta per liberarsi della ragazza.

Le preoccupazioni renderanno Cruz intrattabile

Nelle puntate dal 10 al 16 marzo Martina sarà a dir poco disperata quando saprà che Ayala vuole rinchiuderla in manicomio. La ragazza chiederà l'aiuto di sua zia Cruz che le prometterà di aiutarla, ma alla fine nessuno potrà evitare il peggio. Martina sarà portata in manicomio da Ayala e Margarita in piena notte, quando nessuno potrà difenderla.

La ragazza proverà ad ambientarsi nella clinica psichiatrica e ad aiutarla troverà la sua compagna di stanza, Juana.

Cruz, nel frattempo, sarà ancora più intrattabile perché oltre alla preoccupazione per Manuel in guerra sarà anche in pensiero per sua nipote.

L'odio di Martina nei confronti di Ayala

Ayala ha iniziato a corteggiare Margarita per impossessarsi delle quote de La Promessa.

Con il passare dei giorni, tuttavia, il conte è sembrato realmente interessato alla donna, tanto da dichiararle amore e farle regali importanti. Margarita ha ceduto quasi subito al fascino di Ayala e questo non è piaciuto affatto alla figlia Martina che l'ha presa come una mancanza di rispetto verso suo padre.

La ragazza è diventata ogni giorno più indisponente verso Ayala ed è arrivata persino alle mani con lui. Il conte ha promesso a Margarita che avrebbe aspettato tutto il tempo necessario per sposarla. Martina, tuttavia, ha fatto capire che a lei non serve tempo, dato che non accetterà mai le nozze di sua madre con un altro uomo.