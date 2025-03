Rossella e Silvia saranno in pena per Michele nelle puntate di Un posto al sole dal 10 al 14 marzo, perché il giornalista non mostrerà miglioramenti.

Le anticipazioni rivelano che tutti gli amici di Palazzo Palladini si stringeranno attorno a Silvia e Rossella e Mariella conforterà Guido. Gagliotti, invece, approfitterà del momento per cancellare dal pc di Michele tutte le prove contro di lui. Anche Roberto si dimostrerà insensibile e penserà a come sostituire Michele in radio.

Michele in gravi condizioni, tutti con il fiato sospeso

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che ci sarà grande preoccupazione per Michele, in gravi condizioni dopo essere stato colpito da Fusco.

Rossella farà di tutto per rianimare Saviani, e tutti gli amici di Palazzo Palladini si stringeranno attorno alla famiglia. Mentre sarà in coma, Michele avrà anche un'esperienza paranormale di cui si accorgerà solo una misteriosa donna in ospedale. Nel frattempo, Manuela penserà al lavoro al Vulcano per non far pesare a Silvia la sua assenza. La ragazza dovrà sacrificare lo studio e in questa occasione Niko penserà di aiutarla liberandola dalle lezioni che Manuela dà a Jimmy. I medici non saranno incoraggianti per Silvia, Marisa e Rossella che non si allontaneranno mai da Michele. Le condizioni del giornalista non miglioreranno neanche dopo diversi giorni e questo porterà tutti a perdere le speranze.

Anche Guido soffrirà moltissimo per il suo migliore amico e in assenza di Claudia sarà Mariella a sostenere suo marito in questo momento terribile.

La reazione insensibile di Roberto e Gagliotti

Nelle puntate di Un posto al sole dal 10 al 14 marzo, Michele lotterà tra la vita e la morte. Non tutti, però, saranno dispiaciuti per la tragedia accaduta.

Roberto, infatti, si mostrerà molto distaccato e nel suo cinismo penserà già a un sostituto in radio. Micaela sarà sconvolta dalla freddezza di Roberto e contatterà subito Filippo per raccontargli cosa sta succedendo in radio. Ferri non sarà l'unico a reagire con cinismo al dolore della famiglia Saviani. Gagliotti, infatti, coglierà l'occasione per risolvere i suoi problemi e scongiurare il pericolo dell'inchiesta contro la sua azienda.

L'imprenditore riuscirà ad accedere al pc di Michele e cancellerà tutti i documenti che il giornalista aveva raccolto per incastrarlo. Nel frattempo, Fusco si darà alla fuga dopo aver sparato contro Michele. Il primario non avrà intenzione di arrendersi neanche quando Damiano e i suoi colleghi scopriranno il suo nascondiglio.

La denuncia contro Fusco

Nelle puntate precedenti, Rossella ha denunciato Fusco per molestie e ad appoggiarla ha avuto anche Enrica e una vecchia collega di Ornella. L'iniziativa della giovane dottoressa ha portato i suoi frutti, perché è arrivato un avviso di garanzia a casa del primario. Fusco, sapendo di essere indagato, ha perso il controllo e in preda alla disperazione si è recato in ospedale con un'arma. Ad avere la peggio è stato Michele che è stato colpito davanti agli occhi increduli di Rossella.