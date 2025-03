Oltan salverà Tolga da un proiettile nella puntata di Tradimento di domenica 9 marzo: l'uomo farà da scudo a suo figlio e finirà in gravi condizioni.

Le anticipazioni rivelano che Taner, l'ex socio di Tolga, entrerà nel ristorante deciso a togliergli la vita con la sua arma. Guzide e Oylum assisteranno terrorizzate alla scena e Tolga sopravvivrà solo grazie al sacrificio di suo padre. Oltan lotterà tra la vita e la morte, mentre suo figlio si sentirà profondamente in colpa per aver pensato di rinnegarlo.

La minaccia di Taner a Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga e Oylum riusciranno a ritrovarsi, nonostante le incomprensioni dei giorni scorsi.

Behram invierà anonimamente a Oylum le foto di Tolga con Oltan, causando una frattura nel loro rapporto. Tuttavia, l'amore sarà più forte di tutto e Behram non riuscirà a separare Tolga e Oylum. I due ragazzi saranno ancora decisi a sposarsi, ma si renderanno conto che per Guzide è ancora molto difficile accettare l'idea che Oltan possa in qualche modo entrare ancora nelle loro vite. A questo proposito, Tolga e Oylum organizzeranno un pranzo a cui inviteranno i rispettivi genitori. L'intenzione di Tolga sarà rinunciare a suo padre di fronte a Guzide per vivere serenamente la sua storia d'amore. Nel frattempo, in ufficio da Tolga arriverà Taner, un ex socio che pretenderà da lui un bonus economico, visto che la sua azienda è cresciuta molto negli ultimi anni.

Tolga rifiuterà categoricamente di condividere gli utili con Taner, visto che non è più parte della società, e lo manderà via in malo modo.

Il pranzo di Tolga per rinnegare Oltan

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 9 marzo, Guzide arriverà al locale in cui è stata invitata da Tolga e Oylum e non sarà affatto felice di vedere Oltan.

La donna rifiuterà di sedersi allo stesso tavolo dell'uomo e la situazione si farà imbarazzante. I protagonisti non avranno neanche il tempo di chiarire, perché Taner irromperà nella discussione. L'ex socio di Tolga, armato, si avvicinerà con fare minaccioso al tavolo chiamando il suo nome. "Hai rubato le mie quote e io ruberò la tua vita", dirà Taner prima di puntare la sua arma contro Tolga.

Oltan capirà tutto e si lancerà su di lui per fargli da scudo. Il proiettile colpirà Oltan tra le grida e la disperazione di Oylum e Guzide che saranno terrorizzate. I soccorsi arriveranno immediatamente, ma le condizioni di Oltan saranno gravissime. L'uomo sarà ricoverato in ospedale e lotterà tra la vita e la morte, mentre Tolga sarà tormentato dai sensi di colpa.

Behram si sta facendo spazio nella vita di Oylum

Nelle puntate precedenti, Behram non ha nascosto il suo forte interesse per Oylum. Ha cercato di essere presente nella vita della ragazza appena ha potuto. Oylum e Behram sono andati a casa di Yesim per rubare i documenti di Oyku, scatenando la gelosia di Tolga. Quest'ultimo ha affrontato il suo rivale chiedendogli di lasciare in pace la sua fidanzata.

Tuttavia, Behram ha sfruttato la sua parentela con Nazan per avvicinarsi alla famiglia di Oylum. È stato lui a dare a Guzide una casa quando è stata sfrattata. Per il momento, il ragazzo non è riuscito a separare Oylum da Tolga, ma non ha alcuna intenzione di arrendersi.