Gli spoiler della nuova puntata di Amici 2023 in programma domenica 17 dicembre rivelano che c'è stata una nuova accesa lite in studio tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo. I due prof si sono ritrovati a discutere per mezzo del ballerino Simone che, secondo Todaro, non avrebbe fatto dei progressi.

Giovanni, invece, contrariamente a ogni aspettativa ha mostrato dei segnali di miglioramento agli occhi della prof Alessandra Celentano.

Scoppia la lite tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo nella puntata del 17/12

Raimondo Todaro ha scelto di mettere alla prova Simone, con un compito che ha dovuto eseguire in studio nel corso della registrazione di questa settimana.

Dopo la sua performance, in studio si è accesa una grossa discussione tra i due insegnanti che si sono ritrovati ai ferri corti. Il motivo? Todaro sostiene che da settembre ad oggi non ci sarebbero stati dei miglioramenti fisici da parte di Simone, motivo per il quale ha messo in discussione il ballerino entrato a far parte della scuderia di Emanuel Lo.

La prova Oreo di questa settimana è stata vinta da Gaia, mentre la prova Marlù è stata vinta da Martina.

Giovanni migliora e sorprende la prof Celentano: anticipazioni Amici 2023

Le anticipazioni di questa settimana, poi, rivelano che Giovanni ha dovuto eseguire un compito che gli è stato assegnato dalla prof Alessandra Celentano, la quale ha scelto di fargli dei complimenti, dicendogli che ha notato dei miglioramenti rispetto al passato.

Tuttavia, la prof di danza classica non se l'è sentita di dargli ancora una sufficienza piena e per il momento gli ha attribuito un 5,5 in pagella.

Lucia, invece, ha ballato la coreografia di Dustin ed ha conquistato un 7 da parte della prof Celentano, la quale sostiene che la ballerina abbia una predisposizione ottima.

Zerbi, invece, questa settimana ha proposto l'ingresso di un nuovo allievo: trattasi di Malia che durante la sfida diretta ha avuto la meglio contro il cantante proposto dalla prof Pettinelli, di nome Yuri.

Inizia la pausa natalizia per il talent show di Maria De Filippi

Quella di domenica 17 dicembre sarà l'ultima puntata di questo 2022 per il talent show di Maria De Filippi che, successivamente si fermerà per la sosta natalizia. La trasmissione non andrà in onda il 24 e 31 dicembre per lasciare spazio a una programmazione prettamente natalizia e tornerà in onda a partire da domenica 7 gennaio, quando riprenderà la consueta messa in onda nel daytime della domenica pomeriggio.

Stop anche per il daytime del talent show che, quest'anno, andrà in pausa da lunedì 25 dicembre e tornerà nuovamente su Canale 5 lunedì 8 gennaio, subito dopo Uomini e donne.