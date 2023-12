Tra le anticipazioni dello speciale di Amici che è stato registrato l'8 dicembre in vista del 12° appuntamento del 10 dicembre, spiccano anche quelle sulla gelosia che Mida ha mostrato dopo aver visto Gaia fare un passo a due con Umberto. Tra i due allievi è nata una simpatia, ma la ballerina non si lascia andare completamente. Guai in arrivo, invece, per Matthew: il team Pettinelli non ha presentato nessun brano per la prova corale e il cantante riceverà un provvedimento per non aver aiutato Martina e Ayle, suoi compagni di squadra.

Compito superato per Gaia

Gaia è stata una delle protagoniste della dodicesima puntata di Amici, quella che i telespettatori potranno vedere domenica 10 dicembre.

La ballerina ha superato il compito assegnatole dalla maestra Celentano in settimana, si è classificata quinta nella gara giudicata da Kledi e ha eseguito un passo a due con Umberto Gaudino.

Le anticipazioni fanno sapere che Mida non è riuscito a nascondere la sua gelosia mentre la compagna di classe danzava in coppia con il professionista.

Tra i due titolari della scuola c'è del tenero ma non si possono definire ancora una coppia perché la giovane non si lascia andare al cento per cento in casetta.

Una maglia sospesa tra i ballerini

Sempre nel corso del 12° appuntamento con Amici un compito della maestra Celentano è stato decisivo per il percorso di un allievo della scuola: Emanuel Lo ha sospeso la maglia a Kumo dopo avergli dato un'insufficienza alla prova di classico che aveva appena eseguito.

Alessandra non era d'accordo con il collega, anzi si è esposta dicendo che Nicholas avrebbe meritato una sospensione perché la sua performance era peggiore rispetto a quella di Kumo secondo lei.

Il giudice Kledi, inoltre, ha criticato diversi danzatori della classe: a Marisol ha detto che deve migliorare nell'espressività, a Gaia che è poco intensa nei movimenti.

Ultimo posto nelle gare del giorno per Simone e Lil Jolie: la cantante, in particolare, ha pianto quando Rudy Zerbi ha chiesto di poterla mettere in sfida per spronarla a reagire.

Ayle rimane nel team Pettinelli

Tornando al canto, l'8 dicembre Ayle si è salvato dall'eliminazione perché ha vinto la sfida: Anna Pettinelli ha gioito per la riconferma del suo allievo ma ha storto il naso di fronte al comportamento di un altro suo "pupillo".

Durante la settimana la produzione di Amici ha chiesto ai ragazzi di scegliere un brano del passato da rivisitare in vista della dodicesima puntata: la squadra di Rudy ha portato a termine il lavoro in tempo, quella di Lorella quasi mentre quella di Anna no.

In studio si è detto che Matthew non ha aiutato Ayle e Martina nel progetto e per questo a breve riceverà una punizione.

Le anticipazioni odierne non chiariscono quale provvedimento disciplinare sarà presto nei confronti del cantante, probabilmente il tutto verrà svelato nei prossimi daytime.