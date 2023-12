Giovedì 7 dicembre, durante il programma televisivo/radiofonico Happy Family, l'attore Peppe Zarbo ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua nuova vita a Londra, dei suoi progetti futuri e ovviamente di Un posto al sole.

L'attore che presta il volto a Franco Boschi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui è sembrata trasparire la volontà di "appendere al chiodo" il suo iconico giubbotto di pelle, anche se non ha del tutto escluso un suo ritorno in futuro nello sceneggiato.

Peppe Zarbo: 'Un posto al sole è stata sempre la mia famiglia, io voglio salutare i telespettatori'

Durante il programma Happy Family l'attore Zarbo ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito a Franco Boschi: " Un posto al sole per me è stata è e sarà sempre comunque la mia famiglia ed un punto di riferimento. Ci sta però che degli attori, anche storici protagonisti, dopo tutti questi anni possano prendersi una pausa"

E ancora: "Del resto ormai è diventato un po'anche quasi il format quello di dare la possibilità agli attori di riposarsi e agli autori di rigenerarsi con delle nuove storie su nuovi personaggi. Dopo 27 anni mi sembra veramente il giusto equilibrio per continuare e andare avanti".

Incalzato da Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia, Peppe Zarbo è entrato di più nel merito di un possibile ritorno di Franco, queste le sue parole: "Non do mai niente per definitivo su tutti i temi che riguardano la mia vita. Mai più non è possibile, quindi tutto è possibile però in questo momento il mio personaggio è in relax".

Poi ha aggiunto: "Ed è una cosa meravigliosa che riesco a farmi crescere anche la barba. Lì devi accordarti prima di tagliare i capelli o farti crescere la barba devi parlare con i produttori, non puoi fare pazzie tipo tagliarti i capelli a zero. È una bellissima libertà".

Riguardo al suo possibile futuro ritorno l'attore ha aggiunto: "Ma chi lo sa, tutto è possibile, comunque a parte tutto io voglio salutare i telespettatori di Un posto al sole e dire che è bello continuare a vedere le storie, perché davvero siamo diventati una parte della famiglia di tutti gli italiani.

Ci sono storie bellissime, siamo seguitissimi e andiamo avanti così, poi staremo a vedere".

Un posto al sole, l'addio di Franco Boschi

A maggio Franco, Angela e Bianca hanno lasciato Napoli e da allora nessuno dei tre è più tornato ad Un posto al sole. In seguito è stato svelato che la famiglia Boschi resterà in Sicilia, quasi a confermarne l'addio.

L'attrice Claudia Ruffo e la piccola Sofia Piccirillo non hanno mai manifestato la volontà di lasciare il daily drama partenopeo. Il discorso però è un po' diverso per Peppe Zarbo. Infatti l'attore alcune settimane fa ha scritto un post in cui lasciava trasparire chiaramente la sua volontà di lasciare Un posto al sole. Da allora vi è stato il silenzio sia da parte sua che da parte della produzione.

Le ipotesi sul possibile ritorno di Franco

Un eventuale ritorno nella soap da parte di Franco difficilmente avverrà in tempi brevi ed eventualmente Peppe Zarbo non tornerebbe come "regular", ma solo per dare un degno epilogo al suo personaggio. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, dal momento che lo stesso attore ha ribadito di non poter dare nulla per scontato.

Ci sono due precedenti celebri, con Viola (Ilenia Lazzarin) e Alberto (Maurizio Aiello): entrambi sembravano aver dato un addio definitivo, salvo poi ritornare sui propri passi.